Культ "героїчної смерті": Росія у 2,5 раза збільшить військову підготовку школярів на окупованих територіях

Росія з 1 вересня 2026 року у 2,5 раза збільшить обсяг початкової військової підготовки школярів та поширить нову програму на тимчасово окуповані території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Східна правозахисна група.

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Згідно з новими правилами, у школах РФ для учнів 6–11 класів військова підготовка в межах предмета "Основи безпеки та захисту Батьківщини" займатиме вже 50% навчального часу замість нинішніх 20%.

Оновлена програма передбачає вивчення безпілотних літальних апаратів, проходження навчальних військових зборів та буде впроваджена не лише в російських школах, а й у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

Паралельно окупаційна адміністрація Донецької області затвердила десятирічний план військово-патріотичного виховання до 2036 року. Він передбачає підготовку населення за військово-обліковими спеціальностями, навчання молоді допризовного та призовного віку використанню безпілотників, а також інженерну підготовку.

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На тимчасово окупованій Херсонщині учнів закладів професійної освіти навчатимуть керувати, обслуговувати та ремонтувати БпЛА. Водночас на Луганщині окупаційна влада розширює мережу кадетських, молодіжних, партійних і псевдоволонтерських структур, через які впроваджує російську систему так званого "патріотичного виховання".

У Східній правозахисній групі наголошують, що ставка Кремля на дітей і молодь має цілком прагматичну мету – сформувати майбутній мобілізаційний резерв. За словами правозахисників, в умовах повного інформаційного контролю дітям роками нав'язують "культ війни, військової служби, "героїчної смерті" та безумовного служіння державі", а одночасно навчають практичних військових навичок, які скорочують час майбутньої підготовки до служби.

Правозахисники звертають увагу, що до цієї системи дедалі активніше залучають не лише хлопців, а й дівчат, суттєво розширюючи потенційний мобілізаційний резерв Росії.

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