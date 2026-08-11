В России в школьную программу включили учебник об оккупированных территориях Украины, - СМИ

Министерство образования России утвердило новый перечень рекомендуемых школьных учебников, в который вошло издание по истории временно оккупированных территорий Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают херсонское издание "МОСТ", правозащитный центр ZMINA и российское издание SOTA.

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Для учащихся 5–7 классов в России утвердили учебник "История нашего края. Донбасс и Новороссия".

В издании история Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей подается в рамках российского нарратива. Авторы материала отмечают, что в учебнике содержатся утверждения, искажающие историю этих украинских регионов.

В российском Министерстве образования называют курс "объективным" и позиционируют его как часть "единой истории России".

Министр образования РФ Сергей Кравцов заявлял, что учебник якобы содержит "реальную информацию", и противопоставлял его украинским учебным изданиям.

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Учебники планируют использовать на оккупированных территориях

По данным российской стороны, новые учебные материалы должны поступить в школы на захваченных территориях Украины с 1 сентября 2026 года.

В РФ также заявляют, что соответствующий курс станет обязательным для школ так называемых "новых регионов".

Правозащитники говорят о русификации детей

Правозащитники и представители украинской разведки расценивают внедрение таких образовательных программ как часть политики принудительного перевоспитания украинских детей на оккупированных территориях.

По их оценке, российские власти используют образование для навязывания детям российской идентичности, разрыва их связи с Украиной и дальнейшей милитаризации молодежи.

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В частности, речь идет о подготовке несовершеннолетних к потенциальной принудительной службе в вооруженных силах РФ.