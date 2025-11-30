Кремль готовит масштабную русификацию на оккупированных территориях: новая стратегия нацполитики РФ, - СВР
Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года, основанную на концепции "государства-цивилизации" и предусматривающую ускоренную русификацию населения, усиление пропаганды и агрессивную интеграцию временно оккупированных украинских территорий.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Путин подписал указ об утверждении новой стратегии государственной национальной политики России до 2036 года, в центре которой – концепция РФ как "государства-цивилизации". Документ определяет нереалистичные цели по формированию однородной гражданской идентичности: Кремль ожидает, что к 2036 году 95% населения страны будут идентифицировать себя как "русские", а положительное восприятие межнациональных отношений вырастет до 85%.
Кремль хочет вытеснить украинскую идентичность и закрепить доминирование русского языка
Ключевым элементом стратегии является интеграция временно оккупированных украинских территорий. Россия планирует масштабное развертывание пропагандистских программ в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, чтобы устранить любые проявления национального сознания, закрепить статус русского языка и усилить общероссийскую гражданскую идентичность. Такой курс фактически направлен на ускоренную русификацию населения и агрессивное вытеснение украинской идентичности.
РФ называет угрозами "русофобию" и историческую правду, готовя новые пропагандистские программы
Стратегия также фокусируется на "внутренних угрозах": русофобии, искажении истории, действиях "недружественных стран" и рисках возникновения этнических анклавов. Кремль заявляет о намерении уменьшить конфликты на национальной и религиозной почве, активизировав использование соцсетей и видеоплатформ для продвижения "традиционных ценностей".
Москва стремится создать за рубежом "позитивный образ"
Отдельной задачей правительства определено формирование за рубежом "объективного" образа России как демократического и правового государства. Москва планирует использовать международные платформы, чтобы создать у иностранной аудитории впечатление равенства прав и свобод, несмотря на рост ксенофобии и усиление этноцентричных нарративов внутри страны.
Реализация стратегии приведет к еще большему сужению прав национальных меньшинств и дальнейшему усилению контроля над информационным пространством.
"Воистину велик и могуч русский язык - ни на Украине, ни в Молдавии, ни в Прибалтике не удаётся его вытеснить никакими запретами. Низкий поклон украинским семьям, которые во время террора сохраняют свой родной русский язык. И ради этих людей мы обязаны довести своё дело до Победы."
Вони будуть вбивати за "язик".