РУС
Новости Политика русификации на ВОТ
Кремль готовит масштабную русификацию на оккупированных территориях: новая стратегия нацполитики РФ, - СВР

Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года, основанную на концепции "государства-цивилизации" и предусматривающую ускоренную русификацию населения, усиление пропаганды и агрессивную интеграцию временно оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Путин подписал указ об утверждении новой стратегии государственной национальной политики России до 2036 года, в центре которой – концепция РФ как "государства-цивилизации". Документ определяет нереалистичные цели по формированию однородной гражданской идентичности: Кремль ожидает, что к 2036 году 95% населения страны будут идентифицировать себя как "русские", а положительное восприятие межнациональных отношений вырастет до 85%.

Читайте также: Путин подписал указ о принудительной русификации населения РФ и расширении сети "российских центров" за рубежом, - СВР

Кремль хочет вытеснить украинскую идентичность и закрепить доминирование русского языка

Ключевым элементом стратегии является интеграция временно оккупированных украинских территорий. Россия планирует масштабное развертывание пропагандистских программ в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, чтобы устранить любые проявления национального сознания, закрепить статус русского языка и усилить общероссийскую гражданскую идентичность. Такой курс фактически направлен на ускоренную русификацию населения и агрессивное вытеснение украинской идентичности.

Читайте также: Кремль запускает стратегию "культурной зачистки" на оккупированных территориях, — СВР

РФ называет угрозами "русофобию" и историческую правду, готовя новые пропагандистские программы

Стратегия также фокусируется на "внутренних угрозах": русофобии, искажении истории, действиях "недружественных стран" и рисках возникновения этнических анклавов. Кремль заявляет о намерении уменьшить конфликты на национальной и религиозной почве, активизировав использование соцсетей и видеоплатформ для продвижения "традиционных ценностей".

Москва стремится создать за рубежом "позитивный образ"

Отдельной задачей правительства определено формирование за рубежом "объективного" образа России как демократического и правового государства. Москва планирует использовать международные платформы, чтобы создать у иностранной аудитории впечатление равенства прав и свобод, несмотря на рост ксенофобии и усиление этноцентричных нарративов внутри страны.

Реализация стратегии приведет к еще большему сужению прав национальных меньшинств и дальнейшему усилению контроля над информационным пространством.

Читайте: Россияне русифицируют и милитаризируют детей на захваченных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

оккупация (10372) СВР (193) русификация (57)
Топ комментарии
+5
Судячи з відео прильотів по ×уйлостану, кацапи знають лише три слова: "їпать, пістєц і а×уєть". Хай ці три слова стануть назвою підручника з підарської бидлячої мови.
30.11.2025 12:33 Ответить
+5
А тупі гнидороси в Україні захищають зросійщення що скажені... що ж ви падли так українську не захищаєте??
30.11.2025 12:43 Ответить
+2
Кацапський олігарх, мільярдер, політик, і громадський діяч малофєєв (далі, вибачте, мовою оригінала):

"Воистину велик и могуч русский язык - ни на Украине, ни в Молдавии, ни в Прибалтике не удаётся его вытеснить никакими запретами. Низкий поклон украинским семьям, которые во время террора сохраняют свой родной русский язык. И ради этих людей мы обязаны довести своё дело до Победы."

Вони будуть вбивати за "язик".
30.11.2025 12:38 Ответить
путін куйло
30.11.2025 12:29 Ответить
воістино *****! але в війні за голови людей вони виграют. або ми занадто толерантні або занадто дурні, як у нас в ВР досі опзж сидят а мают висіти.
30.11.2025 12:55 Ответить
Все равильно тільки у них язик а не мова
А тупі гнидороси в Україні захищають зросійщення що скажені... що ж ви падли так українську не захищаєте??
Путін разом із своїми прихвостнями яким немає можливості аиїхать у європу вже давно вчать китайську яка буде на території парашастану офіційною
А у нас політика і стратегія- "какая разніцца"
Херово, що зеленський толерує русифікацію і на неокупованій Україні...
***** не встидається,хоч ще й не виграв війну і не закріпив ті території,зате українці аж 31 рік займалися "м'якою українізацією"(((
Нова стратегія?! .... Та у кацапів ця стратегія століттями. ***** нічого нового не вигадало. Вони тримаються купи тільки на цьому. Розмивання ідентичності окремих націй на користь абстрактної ідеї про "богоізбраннось" чи "свєтлоє будущєє комунізма" чи "скрєпов". А Україна тут для цих виродків -наріжний камінь.
схоже тепер час ідіотам збагнути про що говорила Ірина Фаріон що мова це зброя і кордон. Але вже пізно тепер москолота це хохлам буде показувати на своєму прикладі. Тепер головне зберегти московську мову на всіх сайтах щоб недайбог якийсь москаль не зіткнувся з укр мовою і не відчув дискомфорт, і також жоріна треба запросити на захист язика, путіну таке підходить
