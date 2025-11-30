Кремль готує масштабну русифікацію на окупованих територіях: нова стратегія нацполітики РФ, - СЗР
Путін затвердив нову стратегію державної національної політики РФ до 2036 року, що базується на концепції "держави-цивілізації" та передбачає прискорену русифікацію населення, посилення пропаганди й агресивну інтеграцію тимчасово окупованих українських територій.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Путін підписав указ про затвердження нової стратегії державної національної політики Росії до 2036 року, в центрі якої – концепція рф як "держави-цивілізації". Документ визначає нереалістичні цілі щодо формування однорідної громадянської ідентичності: кремль очікує, що до 2036 року 95 % населення країни ідентифікуватимуть себе "русскими", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросте до 85 %.
Кремль хоче витіснити українську ідентичність і закріпити домінування російської мови
Ключовим елементом стратегії є інтеграція тимчасово окупованих українських територій. Росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, щоб усунути будь-які прояви національної свідомості, закріпити статус російської мови та посилити загальноросійську громадянську ідентичність. Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності.
РФ називає загрозами "русофобію" та історичну правду, готуючи нові пропагандистські програми
Стратегія також фокусується на "внутрішніх загрозах": русофобії, викривленні історії, діях "недружніх країн" та ризиках виникнення етнічних анклавів. кремль заявляє про намір зменшити конфлікти на національному й релігійному ґрунті, активізувавши використання соцмереж і відеоплатформ для просування "традиційних цінностей".
Москва прагне створити за кордоном "позитивний образ"
Окремим завданням уряду визначено формування за кордоном "об’єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави. Москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни.
Втілення стратегії призведе до ще більшого звуження прав національних меншин і подальшого посилення контролю над інформаційним простором.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Воистину велик и могуч русский язык - ни на Украине, ни в Молдавии, ни в Прибалтике не удаётся его вытеснить никакими запретами. Низкий поклон украинским семьям, которые во время террора сохраняют свой родной русский язык. И ради этих людей мы обязаны довести своё дело до Победы."
Вони будуть вбивати за "язик".
В ЕС, мягко говоря, не оценят травлю по языковому признаку. С точки зрения образованных людей на Западе это выглядит как полная дичь. Даже расизм менее маргинален
Я не против того, чтобы по умолчанию обслуживающий персонал говорил на украинском.
Я против травли по языковому признаку на бытовом уровне. И в ЕС тоже против.
И не согласен с тем, что на подконтрольной территории Украины навязывают русский.
Подростки из всех областей сейчас сами смотрят русскоязычные видео
жилі-билі братєц на)(*й,
братєц по)(*й,..
і сєстріца іх - какая разніца...