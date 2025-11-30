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Новини Політика русифікації на ТОТ
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Кремль готує масштабну русифікацію на окупованих територіях: нова стратегія нацполітики РФ, - СЗР

русифікація

Путін затвердив нову стратегію державної національної політики РФ до 2036 року, що базується на концепції "держави-цивілізації" та передбачає прискорену русифікацію населення, посилення пропаганди й агресивну інтеграцію тимчасово окупованих українських територій.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Путін підписав указ про затвердження нової стратегії державної національної політики Росії до 2036 року, в центрі якої – концепція рф як "держави-цивілізації". Документ визначає нереалістичні цілі щодо формування однорідної громадянської ідентичності: кремль очікує, що до 2036 року 95 % населення країни ідентифікуватимуть себе "русскими", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросте до 85 %.

Читайте також: Путін підписав указ про примусову русифікацію населення РФ та розширення мережі "російських центрів" за кордоном, - СЗР

Кремль хоче витіснити українську ідентичність і закріпити домінування російської мови

Ключовим елементом стратегії є інтеграція тимчасово окупованих українських територій. Росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, щоб усунути будь-які прояви національної свідомості, закріпити статус російської мови та посилити загальноросійську громадянську ідентичність. Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності.

Також читайте: Кремль запускає стратегію "культурної зачистки" на окупованих територіях, - СЗР

РФ називає загрозами "русофобію" та історичну правду, готуючи нові пропагандистські програми

Стратегія також фокусується на "внутрішніх загрозах": русофобії, викривленні історії, діях "недружніх країн" та ризиках виникнення етнічних анклавів. кремль заявляє про намір зменшити конфлікти на національному й релігійному ґрунті, активізувавши використання соцмереж і відеоплатформ для просування "традиційних цінностей".

Москва прагне створити за кордоном "позитивний образ"

Окремим завданням уряду визначено формування за кордоном "об’єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави. Москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни.

Втілення стратегії призведе до ще більшого звуження прав національних меншин і подальшого посилення контролю над інформаційним простором.

Читайте: Росіяни русифіковують та мілітаризують дітей на захоплених територіях України, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6936) СЗР Служба зовнішньої розвідки (228) русифікація (19)
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Топ коментарі
+13
Судячи з відео прильотів по ×уйлостану, кацапи знають лише три слова: "їпать, пістєц і а×уєть". Хай ці три слова стануть назвою підручника з підарської бидлячої мови.
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30.11.2025 12:33 Відповісти
+13
А тупі гнидороси в Україні захищають зросійщення що скажені... що ж ви падли так українську не захищаєте??
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30.11.2025 12:43 Відповісти
+10
воістино *****! але в війні за голови людей вони виграют. або ми занадто толерантні або занадто дурні, як у нас в ВР досі опзж сидят а мают висіти.
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30.11.2025 12:55 Відповісти
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путін куйло
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30.11.2025 12:29 Відповісти
воістино *****! але в війні за голови людей вони виграют. або ми занадто толерантні або занадто дурні, як у нас в ВР досі опзж сидят а мают висіти.
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30.11.2025 12:55 Відповісти
Є чудовий спосіб захисти нашу мову - за кацапську в транспорті, на вулиці, в місцях загального користування та будь-де в кінці кінців, лупити по пиці виключно толерантно, але дуже сильно. Ідеально працює марксистський принцип: "Битие определяет сознание". Як там в законодавстві: "...захист української мови пріоритетна задача держави ... і громадян"
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30.11.2025 14:15 Відповісти
Судячи з відео прильотів по ×уйлостану, кацапи знають лише три слова: "їпать, пістєц і а×уєть". Хай ці три слова стануть назвою підручника з підарської бидлячої мови.
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30.11.2025 12:33 Відповісти
Все равильно тільки у них язик а не мова
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30.11.2025 12:44 Відповісти
ізиг ...москворотий...
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30.11.2025 14:18 Відповісти
це рузьге мір..
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30.11.2025 14:16 Відповісти
Кацапський олігарх, мільярдер, політик, і громадський діяч малофєєв (далі, вибачте, мовою оригінала):

"Воистину велик и могуч русский язык - ни на Украине, ни в Молдавии, ни в Прибалтике не удаётся его вытеснить никакими запретами. Низкий поклон украинским семьям, которые во время террора сохраняют свой родной русский язык. И ради этих людей мы обязаны довести своё дело до Победы."

Вони будуть вбивати за "язик".
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30.11.2025 12:38 Відповісти
А тупі гнидороси в Україні захищають зросійщення що скажені... що ж ви падли так українську не захищаєте??
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30.11.2025 12:43 Відповісти
Защищают, только не украинский или русский язык, а свободное европейское будущее Украины, без тоталитаризма и шовинизма. Война не закончится, если завтра РФ вместо русификации начнет украинизацию как было одно время в совке
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30.11.2025 13:48 Відповісти
Ти хто по національності?
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30.11.2025 14:54 Відповісти
украинец
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30.11.2025 15:07 Відповісти
хуЫнєц, фуйло каЦапориле))
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30.11.2025 16:05 Відповісти
А звідки печерний шовінізм рашиської орди в 21 столітт ?згинь рашиська істота
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30.11.2025 16:38 Відповісти
От ти можеш уявити собі щоб якесь сруязике в супермаркеті Німеччини тявкало язиком і вимагало того у відповідь? Не потоібно плутати європейські цінності і нав'язування язика українцям
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05.12.2025 01:24 Відповісти
В Украине разве русскоязычные требуют, чтобы все перешли на русский? Или делают вид, что не понимают украинский? За 30 лет я такого не встречал.
В ЕС, мягко говоря, не оценят травлю по языковому признаку. С точки зрения образованных людей на Западе это выглядит как полная дичь. Даже расизм менее маргинален
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05.12.2025 19:43 Відповісти
Щось ти явно попутало... сруязикі це вимагають на параші і вбивають за українську на окупованих територіях... і це не відповідь на питання! Спробуй патякати язиком обслуговуючи француза наприклад у Франції
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06.12.2025 03:09 Відповісти
Да при чем тут язык обслуживания.
Я не против того, чтобы по умолчанию обслуживающий персонал говорил на украинском.
Я против травли по языковому признаку на бытовом уровне. И в ЕС тоже против.

И не согласен с тем, что на подконтрольной территории Украины навязывают русский.
Подростки из всех областей сейчас сами смотрят русскоязычные видео
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06.12.2025 08:52 Відповісти
Путін разом із своїми прихвостнями яким немає можливості аиїхать у європу вже давно вчать китайську яка буде на території парашастану офіційною
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30.11.2025 12:43 Відповісти
А у нас політика і стратегія- "какая разніцца"
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30.11.2025 12:47 Відповісти
москворотість - це важлива частина рузькава рабського міра..

жилі-билі братєц на)(*й,
братєц по)(*й,..
і сєстріца іх - какая разніца...
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30.11.2025 14:29 Відповісти
Херово, що зеленський толерує русифікацію і на неокупованій Україні...
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30.11.2025 12:49 Відповісти
***** не встидається,хоч ще й не виграв війну і не закріпив ті території,зате українці аж 31 рік займалися "м'якою українізацією"(((
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30.11.2025 13:01 Відповісти
Нова стратегія?! .... Та у кацапів ця стратегія століттями. ***** нічого нового не вигадало. Вони тримаються купи тільки на цьому. Розмивання ідентичності окремих націй на користь абстрактної ідеї про "богоізбраннось" чи "свєтлоє будущєє комунізма" чи "скрєпов". А Україна тут для цих виродків -наріжний камінь.
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30.11.2025 13:05 Відповісти
Не абстрактної, а російськомовної ідеї
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30.11.2025 14:56 Відповісти
Ця ідея якраз абстрактна.
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01.12.2025 07:59 Відповісти
Але війна йде за те, чия мова буде звучати на території України.
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01.12.2025 08:42 Відповісти
Ця доктрина закріплена лише у хворих мізках кацапні. Це все одно що іспанці нападуть на мексиканців. Чи португальці на бразильців.
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01.12.2025 09:13 Відповісти
Українцям все одно, якою буде мова в Україні?
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01.12.2025 11:09 Відповісти
Щось ви починаєте завертати не туди. Не маніпулюйте.
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01.12.2025 11:19 Відповісти
схоже тепер час ідіотам збагнути про що говорила Ірина Фаріон що мова це зброя і кордон. Але вже пізно тепер москолота це хохлам буде показувати на своєму прикладі. Тепер головне зберегти московську мову на всіх сайтах щоб недайбог якийсь москаль не зіткнувся з укр мовою і не відчув дискомфорт, і також жоріна треба запросити на захист язика, путіну таке підходить
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30.11.2025 13:08 Відповісти
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30.11.2025 14:21 Відповісти
Ось чому мова має значення ,варвари хочуть знищити все українське і яка ганьба що в деяких київських школах досі панує мова ворога . Все що пов'язано з імперією зла має зникнути з України.
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30.11.2025 14:33 Відповісти
Так вони там і були зросійщені
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30.11.2025 16:17 Відповісти
Так путін нацист злочинець, етноцид в 21 столітті могли тільки додуматись рашиські виродки ,а що може запропонувати українському народу зросійщений єврей який двадцять років просував в Україні "русский мир" ?
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30.11.2025 16:19 Відповісти
А коли перед війною олєнєвод з нацистським байстрюком по Сибіру ховалися та про п'ять міст-мільйонників говорили,то,вгадайте з одного разу,хто їх мав будувати? Жити там,приймати участь у війні з Китаєм? Зачищені від спецконтингенту місця позбавлення волі у кацапостані не ліквідовуються,чекають на майбутніх новоприбулих з України. Чому про це не говорить Янелох,телемарафон,державна пропаганда,блогери та блогерочки? Чи тільки на "висеопх"вмієте заробляти бабло?
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30.11.2025 18:10 Відповісти
 
 