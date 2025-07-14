Путін підписав указ про примусову русифікацію населення РФ та розширення мережі "російських центрів" за кордоном, - СЗР

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ "Про затвердження основ державної мовної політики російської федерації". Документ передбачає примусову русифікацію усього населення країни.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, указ визначає російську мову як "чинник, що об’єднує" та ключовий елемент громадянської ідентичності, фактично маргіналізуючи мовні права національних меншин і мігрантів.

Так, документ називає три основні "загрози" мовній політиці: використання іноземних слів у офіційному спілкуванні, спроби інших країн обмежити поширення російської мови та скорочення сфер використання мов корінних народів росії.

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"Історично кремль використовував подібні заяви для створення видимості поваги до культурного розмаїття, водночас активно просуваючи російську мову як єдиний стандарт у державних установах, освіті та медіа", - розповіли в СЗР.

Крім того, указ передбачає розширення мережі "російських центрів" за кордоном, які, за офіційною версією, мають просувати російську мову та культуру.

За даними СЗР, ці центри будуть використані як інструмент м’якої сили, спрямований на посилення політичного та розвідувального впливу кремля.

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