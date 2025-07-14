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Новини Малі народи Росії
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Путін підписав указ про примусову русифікацію населення РФ та розширення мережі "російських центрів" за кордоном, - СЗР

Путін розпочав примусову русифікацію населення

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ "Про затвердження основ державної мовної політики російської федерації". Документ передбачає примусову русифікацію усього населення країни.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, указ визначає російську мову як "чинник, що об’єднує" та ключовий елемент громадянської ідентичності, фактично маргіналізуючи мовні права національних меншин і мігрантів.

Так, документ називає три основні "загрози" мовній політиці: використання іноземних слів у офіційному спілкуванні, спроби інших країн обмежити поширення російської мови та скорочення сфер використання мов корінних народів росії.

Також дивіться: Окупанти із одного підрозділу армії РФ розповідають про свою етнічність: "Чукча, юкагир, нанаец, якут... За Россию воюем, но ни одного русского нету". ВIДЕО

"Історично кремль використовував подібні заяви для створення видимості поваги до культурного розмаїття, водночас активно просуваючи російську мову як єдиний стандарт у державних установах, освіті та медіа", - розповіли в СЗР.

Крім того, указ передбачає розширення мережі "російських центрів" за кордоном, які, за офіційною версією, мають просувати російську мову та культуру.

За даними СЗР, ці центри будуть використані як інструмент м’якої сили, спрямований на посилення політичного та розвідувального впливу кремля.

Також читайте: Кремль запускає стратегію "культурної зачистки" на окупованих територіях, - СЗР

Автор: 

путін володимир (24286) росія (66670) русифікація (17)


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Топ коментарі
+13
Ось чому треба викорінювати мову ворога ,на жаль велика частина населення не хоче розуміти і продовжує спілкуватись з своїми дітьми мовою убивць.
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14.07.2025 19:39 Відповісти
+10
Поки цю клоаку фізично не знищать вона буде загрожувати людству як в свій час чума...
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14.07.2025 19:40 Відповісти
+9
пАттужна відповідь:

"Какая разніца...?"
В.А.ЗЄлєнскій

.
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14.07.2025 19:35 Відповісти
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пАттужна відповідь:

"Какая разніца...?"
В.А.ЗЄлєнскій

.
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14.07.2025 19:35 Відповісти
https://ibb.co/rR9VcS1w
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14.07.2025 19:38 Відповісти
трампона не забудь
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14.07.2025 19:39 Відповісти
Ось чому треба викорінювати мову ворога ,на жаль велика частина населення не хоче розуміти і продовжує спілкуватись з своїми дітьми мовою убивць.
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14.07.2025 19:39 Відповісти
потрібно робити життя цих дебілів нестерпним, не обслуговувати, не підтримувати , ігнорувати в будь якій ситуаціі , або нехай вимирають або їдуть на болото або натуралізуються
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14.07.2025 19:51 Відповісти
Це тупе мтадо, якому аби дупа в теплі була. Оні гатови бить рускімі ліж би іх нє зайобивалі.
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14.07.2025 19:52 Відповісти
Поки цю клоаку фізично не знищать вона буде загрожувати людству як в свій час чума...
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14.07.2025 19:40 Відповісти
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14.07.2025 19:40 Відповісти
#судєт наш...

.
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14.07.2025 19:55 Відповісти
Так ето... Так тіпєрь сво надо уже в расіі правадіть? Ето же ущімлєніє прав насєлєнія, нє?
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14.07.2025 19:42 Відповісти
Цікаво подивитися як вони будуть русифікувати чеченів.
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14.07.2025 19:48 Відповісти
І КНДР русифікують?
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14.07.2025 19:49 Відповісти
"Документ передбачає примусову русифікацію усього населення країни." Джерело: https://censor.net/ua/n3563229

Караул! "рускіє" не знають "руского"! Тому йухло і лізе до сусідів, які знають "рускій" краще, ніж "карєнноє насєлєніє" (яке, зазвичай, спілкується лише матом і "фенею") - для збереження штучноствореної мови, яка повинна була об'єднати завойовані та пригнічені народи...
ДБЛБЛ (с)
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14.07.2025 19:53 Відповісти
Іноземних слів в в офіційному спілкуванні це як? Нуну..скільки не іноземних слів на літуру а в язичкє?
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14.07.2025 19:56 Відповісти
та в них навіть назви місяців року - переінкшені з латинської. Всі, без виключення, іноземні, не слов'янські.
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14.07.2025 20:02 Відповісти
Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…
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14.07.2025 20:06 Відповісти
...ну такий світовий розвиток, змішування культур, прогрес. В кожній мові є запозичені слова... Так що хай полудурки приберуть(заборонять) іноземні запозичені слова і залишиться тільки белькотіння...
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14.07.2025 20:08 Відповісти
Тільки в тупих кацапських мізках можуть мирно уживатися русифікація і "скорочення сфер використання мов корінних народів росії".
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14.07.2025 20:04 Відповісти
можно було би, як пілотний проект, заборонити наприклад башкірську мову, або для початку хоча би мансійську. А потім вже поступово поширити цю практику на всю рф, тим самим це дозволить швидко отримати велику кількість безкоштовної робочої сили, яка буде більш схильна підписувати контракти з міністерством нападу.
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14.07.2025 20:28 Відповісти
 
 