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Новости малые народы россии
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Путин подписал указ о принудительной русификации населения РФ и расширении сети "российских центров" за рубежом, - СВР

Путин начал принудительную русификацию населения

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной языковой политики российской федерации". Документ предусматривает принудительную русификацию всего населения страны.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, указ определяет русский язык как "объединяющий фактор" и ключевой элемент гражданской идентичности, фактически маргинализируя языковые права национальных меньшинств и мигрантов.

Так, документ называет три основные "угрозы" языковой политике: использование иностранных слов в официальном общении, попытки других стран ограничить распространение русского языка и сокращение сфер использования языков коренных народов России.

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"Исторически кремль использовал подобные заявления для создания видимости уважения к культурному разнообразию, одновременно активно продвигая русский язык как единственный стандарт в государственных учреждениях, образовании и медиа", - рассказали в СВР.

Кроме того, указ предусматривает расширение сети "российских центров" за рубежом, которые, по официальной версии, должны продвигать русский язык и культуру.

По данным СВР, эти центры будут использованы как инструмент мягкой силы, направленный на усиление политического и разведывательного влияния кремля.

Также читайте: Кремль запускает стратегию "культурной зачистки" на оккупированных территориях, - СВР

Автор: 

путин владимир (31706) россия (96577) русификация (54)


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Топ комментарии
+15
Ось чому треба викорінювати мову ворога ,на жаль велика частина населення не хоче розуміти і продовжує спілкуватись з своїми дітьми мовою убивць.
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14.07.2025 19:39 Ответить
+12
Поки цю клоаку фізично не знищать вона буде загрожувати людству як в свій час чума...
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14.07.2025 19:40 Ответить
+11
пАттужна відповідь:

"Какая разніца...?"
В.А.ЗЄлєнскій

.
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14.07.2025 19:35 Ответить
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пАттужна відповідь:

"Какая разніца...?"
В.А.ЗЄлєнскій

.
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14.07.2025 19:35 Ответить
https://ibb.co/rR9VcS1w
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14.07.2025 19:38 Ответить
трампона не забудь
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14.07.2025 19:39 Ответить
Ось чому треба викорінювати мову ворога ,на жаль велика частина населення не хоче розуміти і продовжує спілкуватись з своїми дітьми мовою убивць.
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14.07.2025 19:39 Ответить
потрібно робити життя цих дебілів нестерпним, не обслуговувати, не підтримувати , ігнорувати в будь якій ситуаціі , або нехай вимирають або їдуть на болото або натуралізуються
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14.07.2025 19:51 Ответить
Це тупе мтадо, якому аби дупа в теплі була. Оні гатови бить рускімі ліж би іх нє зайобивалі.
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14.07.2025 19:52 Ответить
Поки цю клоаку фізично не знищать вона буде загрожувати людству як в свій час чума...
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14.07.2025 19:40 Ответить
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14.07.2025 19:40 Ответить
#судєт наш...

.
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14.07.2025 19:55 Ответить
Так ето... Так тіпєрь сво надо уже в расіі правадіть? Ето же ущімлєніє прав насєлєнія, нє?
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14.07.2025 19:42 Ответить
Цікаво подивитися як вони будуть русифікувати чеченів.
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14.07.2025 19:48 Ответить
І КНДР русифікують?
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14.07.2025 19:49 Ответить
"Документ передбачає примусову русифікацію усього населення країни." Джерело: https://censor.net/ua/n3563229

Караул! "рускіє" не знають "руского"! Тому йухло і лізе до сусідів, які знають "рускій" краще, ніж "карєнноє насєлєніє" (яке, зазвичай, спілкується лише матом і "фенею") - для збереження штучноствореної мови, яка повинна була об'єднати завойовані та пригнічені народи...
ДБЛБЛ (с)
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14.07.2025 19:53 Ответить
Іноземних слів в в офіційному спілкуванні це як? Нуну..скільки не іноземних слів на літуру а в язичкє?
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14.07.2025 19:56 Ответить
та в них навіть назви місяців року - переінкшені з латинської. Всі, без виключення, іноземні, не слов'янські.
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14.07.2025 20:02 Ответить
Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…
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14.07.2025 20:06 Ответить
...ну такий світовий розвиток, змішування культур, прогрес. В кожній мові є запозичені слова... Так що хай полудурки приберуть(заборонять) іноземні запозичені слова і залишиться тільки белькотіння...
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14.07.2025 20:08 Ответить
Тільки в тупих кацапських мізках можуть мирно уживатися русифікація і "скорочення сфер використання мов корінних народів росії".
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14.07.2025 20:04 Ответить
можно було би, як пілотний проект, заборонити наприклад башкірську мову, або для початку хоча би мансійську. А потім вже поступово поширити цю практику на всю рф, тим самим це дозволить швидко отримати велику кількість безкоштовної робочої сили, яка буде більш схильна підписувати контракти з міністерством нападу.
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14.07.2025 20:28 Ответить
У них вже достатньо в Європі «рускіх дамов». Це, за звичай , великі, престижні будинки у центральних містах Європи, які є осередками коричневої чуми.Кому цікаво чим там займаються кокошниці, погугліть.
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14.07.2025 20:48 Ответить
Сейчас на Кавказе и в других регионах, в которых живут нацмены, в связи с этим указом, начнутся хороводы, пляски и народные гуляния.
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14.07.2025 20:48 Ответить
 
 