Путин подписал указ о принудительной русификации населения РФ и расширении сети "российских центров" за рубежом, - СВР
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной языковой политики российской федерации". Документ предусматривает принудительную русификацию всего населения страны.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, указ определяет русский язык как "объединяющий фактор" и ключевой элемент гражданской идентичности, фактически маргинализируя языковые права национальных меньшинств и мигрантов.
Так, документ называет три основные "угрозы" языковой политике: использование иностранных слов в официальном общении, попытки других стран ограничить распространение русского языка и сокращение сфер использования языков коренных народов России.
"Исторически кремль использовал подобные заявления для создания видимости уважения к культурному разнообразию, одновременно активно продвигая русский язык как единственный стандарт в государственных учреждениях, образовании и медиа", - рассказали в СВР.
Кроме того, указ предусматривает расширение сети "российских центров" за рубежом, которые, по официальной версии, должны продвигать русский язык и культуру.
По данным СВР, эти центры будут использованы как инструмент мягкой силы, направленный на усиление политического и разведывательного влияния кремля.
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В.А.ЗЄлєнскій
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