Оккупанты из одного подразделения армии РФ рассказывают о своей этнической принадлежности: "Чукча, юкагир, нанаец, якут... За Россию воюем, но ни одного русского нет". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой каждый оккупант из одного подразделения поочередно называет свой этнос.

Как сообщает Цензор.НЕТ, большинство захватчиков - из восточносибирских регионов России: чукчи, юкагиры, нанайцы, якуты.

"Вот так вот за Россию воюем - ни одного русского нет!" - заключает один из российских пришельцев.

