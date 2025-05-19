РУС
Новости Видео малые народы россии
9 268 67

Оккупанты из одного подразделения армии РФ рассказывают о своей этнической принадлежности: "Чукча, юкагир, нанаец, якут... За Россию воюем, но ни одного русского нет". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой каждый оккупант из одного подразделения поочередно называет свой этнос.

Как сообщает Цензор.НЕТ, большинство захватчиков - из восточносибирских регионов России: чукчи, юкагиры, нанайцы, якуты.

"Вот так вот за Россию воюем - ни одного русского нет!" - заключает один из российских пришельцев.

Смотрите: Затулин снова за свое: Украинцы - это русские, которые живут с краю. ВИДЕО.

Автор: 

армия РФ (20375) национальность (62) уничтожение (7739)
В всі, як один, підараси...
В всі, як один, підараси...
19.05.2025 16:40 Ответить
Юкагіри до часу появи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян юкагири займали територію від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 Індигірки до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Анадиру і налічували за різними оцінками від 4 до 9 тис. чоловік.
На сьогодні - 1509 чол.(2002)
мінус два....

.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:51 Ответить
Нівх - той що з камерою, найдавніший корінний народ Сахаліну, на сьогодні їхня чисельність не перевищує 5000 осіб.(Wikipedia) Як би не це відео я би ніколи не дізнався про існування такого рідкісного плем`я.
От що це падлло робить за тисячі кілометрів від свого чума....
показать весь комментарий
19.05.2025 17:51 Ответить
допомогає руським знищити власне плем'я під самий корінь щоб і сліду не лишилось.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:32 Ответить
Та вони всі там " червонокнижні "
Та вони всі там " червонокнижні "
19.05.2025 22:44 Ответить
А нам шо від того - там ше дохера таких - калмики даги чечени башкири .........
показать весь комментарий
19.05.2025 16:41 Ответить
Відповідь невірна, ви хлопці вже трупаки...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:42 Ответить
У руських навіть своєї республіки в складі расії немає.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:43 Ответить
Скажу більше- такого етносу "русскіє" не існує.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:32 Ответить
Етнос як раз є. Нації нема. Бо нема державності.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:58 Ответить
ну це важко назвати етносом, формально ознаки ніби є, але по факту зброд збродом виродків.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:45 Ответить
ви просто сране сміття
ви просто сране сміття
19.05.2025 16:44 Ответить
Неважливо хто за національністю, важливо, що всі вони входять до чисельності самої опущеної безчестної та лишньохромосомої недоармії у світі - піда.російської, а отже по простому п.ідари!
показать весь комментарий
19.05.2025 16:45 Ответить
Не знав , що в рфії Олейна є ...
Не знав , що в рфії Олейна є ...
19.05.2025 16:46 Ответить
не знав... а тобі в голову не могла влізти думка, що та Олейна з якогось захопленого українського магазину, який ті орки і розмародерили.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:31 Ответить
https://www.oleina.ru/o-kompanii/proizvodstvo/
показать весь комментарий
19.05.2025 17:54 Ответить
https://leave-russia.org/uk/bunge
https://leave-russia.org/uk/bunge
19.05.2025 18:37 Ответить
Bunge Limited («Банги Лимитед») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американськая агропромислова компанія, їй належить ТМ Олейна, Розумниця в Україні. в кацапіє теж є. В 2023 році відбулась продаж міжнародною групою Bunge бізнесу новому власнику та переймування ТОВ «БУНГЕ СНГ» в ООО «Маслєніца», а ці підори і надалі випускають олію під ТМ Олейна
показать весь комментарий
19.05.2025 19:08 Ответить
Чукчі ,буряти ,казахи - всі ці народи довго воювали з московитами .

Славних прадідів великих. Правнуки погані!
показать весь комментарий
19.05.2025 16:47 Ответить
Всі ці народи приречені зникнути ,це лише питання часу.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:39 Ответить
правильно, ви будете дохнути, як таргани, а вони жити... така ваша тупа доля, хоча вони теж повинні дохнути, але спочатку ви...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:50 Ответить
Це точно, всі надра в них забрали, а їх кабздону на концерт
показать весь комментарий
19.05.2025 16:56 Ответить
А руцкій, це, взагалі, хто? Це ж не національність, це--назва насєлєнія від таваріщєй лєніна/сталіна щоби різні там рзя, мєря та комі з чукчами себе людьми нормальними не вважали.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:51 Ответить
Руский, це погоняло яке надано німцем Петром першим, більш знайомим як петька алкаш, всьому бидлу яке було у нього на болотах.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:54 Ответить
Дебіли, їх у ху.... лостані чурками вважають, а воно за ху...лостан готове здохнути. Хоча, може і не за ху....лостан, а родина за унітазом послала, а самі в чергу за білою ладою стали
показать весь комментарий
19.05.2025 16:51 Ответить
Це відео до речі приклад повністю проваленої дипломатичної роботи української влади.

На все ,що здатна наша влада- це примітивні ксенофобні гасла та сіти злобу та зневагу ,яку з радістю підхоплює охлос .

Великий Сунь Цзи писав - що погані полководці штурмують Фортеці ( привіт весняним курським авантюрам) ,а хороші полководці руйнуть союзи та коаліції ворога.

Всі ці якути ,буряти ,таджики ,татари - поневолені народи Московії - і метою правильної української пропаганди було б - піднімати ці малі народи на визвольну боротьбу проти московської окупації . Підтримувати їх інформаційно та збройно .

Але ШАПІТО не здатне мислити стратегічно - і все перетворює в цирк...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:56 Ответить
цікаво, а як ти в Бурятії чи в Якутії запустиш українську пропаганду? через однокласнікі і вконтактє? так там давно всі ці мережі під ковпаком гебні. якщо якийсь пост антикремлівський потрапляє, то його там вмить адміни блокують разом із тим акаунтом, який той пост виклав.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:35 Ответить
1 - наробити купу цих акаунтів , щоб задовбались блокувати ...
2 - можна спілкуватися , з ними , напряму - принаймні з тими хто сидить на фронті
Але дійсно - чомусь нічого не робиться .
показать весь комментарий
19.05.2025 18:17 Ответить
ти швидше задовбешся ці акаунти робити, ніж вони їх блокувати. а з тими, хто сидить на фронті ЗСУ напряму "спілкуються" лише через оптичний приціл чи екран управління дрронами. от і все спілкування, яке має бути з ними на фронті.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:54 Ответить
Це серйозна аналітична та інтелектуальна робота,на яку ШАПІТО не здатне.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:55 Ответить
по перше зеленський прямо і 1 значно сказав що стратегічно не думає, у нього на такі дурниці нема часу і зараз ми зрозуміли що цим займається єрмак. По друге ми вже програлли московсьвії в пропоганді, причому на інформаційну війну ми навіть не прийшли, а в 2019 москолота вибрала нам свого агента із всіма наслідками нах
показать весь комментарий
19.05.2025 20:56 Ответить
А чому ця «збірна» воює за роісю? - бо довбо@оби.
Є ще один вояка, називається все с одному флаконі - «Я лакец, я дагестанєц, я чєчєнєц, інгуш, єврєй, мордвін а також, удмурт, говорун, банкетний, бункерний».
показать весь комментарий
19.05.2025 16:57 Ответить
Усі як один узькі... узькоокі, узькомозглі....
показать весь комментарий
19.05.2025 16:57 Ответить
Чего, придурки, в Украину попёрлись? Здесь дешёвой водки нет!
показать весь комментарий
19.05.2025 16:58 Ответить
Тут взагалі "водкі" немає.
Тут є горілка (не плутати з дитинчам горили)
показать весь комментарий
19.05.2025 17:13 Ответить
Так чого ж ви, пеніси косоокі альньі та тюленьі за СРУских воюете? аааа, зовсім забув - ви ж ВСІ дебіли про яких СРУські анекдоти складають.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:00 Ответить
Ідея великої московії давня і дуже деградованна , от такі зольдатен лаптестану ,генетично хочуть бути словянами ... ніколи не розуміла ,чому вони 1000 років так вперто відмовляються від своєї едентичності ? Пора Заходу об'єднатися по дорослому з Київської Русью та роз* бенити цю бригаду оленеводів ,як колись в ХІV cт. Вони це зробили ! ! !
показать весь комментарий
19.05.2025 17:04 Ответить
Саме таких братушек чекають наші ждуни, що яро защіщают рускій язік.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:06 Ответить
Етнічних українців серед московських військ в рази більше чим якутів чи бурятів.
І як показала практика найбільше в московське військо йде не ждунів, а силовиків - прокурорів , беркутів та інших тиловиків-силовиків....
показать весь комментарий
19.05.2025 17:20 Ответить
Самокритично
Самокритично
20.05.2025 09:18 Ответить
Гірше за лапотних рабів є тільки раби які стали рабами у тих самих лапотних рабів...
показать весь комментарий
19.05.2025 17:08 Ответить
Переклад українською: "Російський чукча, російський юкагир, російський нанаец, російський якут... За росію воюємо, але жодного росіянина нема".
показать весь комментарий
19.05.2025 17:09 Ответить
Да, русские - они такие:
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
показать весь комментарий
19.05.2025 17:19 Ответить
Интересно, сколько сейчас ***** крепостным платит за убийства украинцев?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:27 Ответить
только один вопрос...Ну и нахер вы сюда полезли ,ушлепки?тупое путиносранское быдло..тупорылые дети плешивого гнома переростка!
показать весь комментарий
19.05.2025 17:30 Ответить
Шльоперы
Шльоперы
19.05.2025 17:41 Ответить
Елiта, бдь!
Елiта, бдь!
19.05.2025 17:47 Ответить
Жах, російська орда вбила їх прадідів, загнала всі ці народи в рабство, але вони не свою свободу і волю виборюють, а пішли допомагати свому ворогу вбивати інших, яких росіяни збираються зробити своїми рабами.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:49 Ответить
Смішно вам, придурки... Ваші нації москальня знищує під корінь і з нами хочуть це зробити, а ви ржете, дегенерати...
показать весь комментарий
19.05.2025 18:01 Ответить
Нацмени з росіянських ****** воюють за рускаязичное население України. Сюр.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:03 Ответить
https://www.golos.com.ua/article/hreflang_ukr «Да, скифы - мы! Да, азиаты https://www.golos.com.ua/article/hreflang_ukr - https://www.golos.com.ua/article/hreflang_ukr мы, С раскосыми и жадными очами!»
показать весь комментарий
19.05.2025 18:15 Ответить
А россия эффективно решает проблему сепаратизма малых народов севера.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:18 Ответить
Вы, ********, за бабло воюете. ****** чурбанье поподписывалось на блудняк и почему то думает, что кацапу интересней подставлять свою сраку , а не ихнюю. *********. Ну а дегенератам юкагирам дорога в ад по любому, паскудное оказалось племя и нет ему места на земле.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:30 Ответить
а юкагиры ещё существуют?! их в 80 годах прошлого века было штук 300 всего! это вместе с мудрёными якутами!
показать весь комментарий
19.05.2025 18:47 Ответить
"русских" взагалі не існує, то видумане погоняло! Є мордва, мокші, удмурти, татари, монголи і т.д.
"русский" це таке ж як американець
показать весь комментарий
19.05.2025 18:50 Ответить
******* нацменшин. Файне буде добриво + до чорнозема!
показать весь комментарий
19.05.2025 18:51 Ответить
Зате Чайна задоволена як очищується територія Сибіру від корінних народів для подальшого її заселення китайцями
показать весь комментарий
19.05.2025 18:59 Ответить
Немає руzzкіх ,нанайців , чукчів , є просто орки .
показать весь комментарий
19.05.2025 19:03 Ответить
Воюете потому, что вы дебилы....
показать весь комментарий
19.05.2025 20:11 Ответить
Така ж кацапня тільки з "пріщуром".
показать весь комментарий
19.05.2025 20:46 Ответить
всі як один ПОКІЙНИКИ
показать весь комментарий
19.05.2025 21:30 Ответить
Так в этом и заключается веся суть спецоперации *****!!!! Вы не вписываетесь в его экономику!!!! Вы человеческий природный ресурс!!🤪😂😂🥳😆
показать весь комментарий
20.05.2025 10:42 Ответить
Чукча воно і є чукча
показать весь комментарий
20.05.2025 15:28 Ответить
А по русскаму паспорті ''всє расскаї''.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:18 Ответить
За бабло ви, довбо*оби, воюєте
показать весь комментарий
14.07.2025 20:02 Ответить
 
 