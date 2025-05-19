9 268 67
Оккупанты из одного подразделения армии РФ рассказывают о своей этнической принадлежности: "Чукча, юкагир, нанаец, якут... За Россию воюем, но ни одного русского нет". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой каждый оккупант из одного подразделения поочередно называет свой этнос.
Как сообщает Цензор.НЕТ, большинство захватчиков - из восточносибирских регионов России: чукчи, юкагиры, нанайцы, якуты.
"Вот так вот за Россию воюем - ни одного русского нет!" - заключает один из российских пришельцев.
Топ комментарии
+51 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий19.05.2025 16:40 Ответить Ссылка
+32 untrollable
показать весь комментарий19.05.2025 16:44 Ответить Ссылка
+24 Sergii Ustim
показать весь комментарий19.05.2025 16:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На сьогодні - 1509 чол.(2002)
мінус два....
.
От що це падлло робить за тисячі кілометрів від свого чума....
Славних прадідів великих. Правнуки погані!
На все ,що здатна наша влада- це примітивні ксенофобні гасла та сіти злобу та зневагу ,яку з радістю підхоплює охлос .
Великий Сунь Цзи писав - що погані полководці штурмують Фортеці ( привіт весняним курським авантюрам) ,а хороші полководці руйнуть союзи та коаліції ворога.
Всі ці якути ,буряти ,таджики ,татари - поневолені народи Московії - і метою правильної української пропаганди було б - піднімати ці малі народи на визвольну боротьбу проти московської окупації . Підтримувати їх інформаційно та збройно .
Але ШАПІТО не здатне мислити стратегічно - і все перетворює в цирк...
2 - можна спілкуватися , з ними , напряму - принаймні з тими хто сидить на фронті
Але дійсно - чомусь нічого не робиться .
Є ще один вояка, називається все с одному флаконі - «Я лакец, я дагестанєц, я чєчєнєц, інгуш, єврєй, мордвін а також, удмурт, говорун, банкетний, бункерний».
Тут є горілка (не плутати з дитинчам горили)
І як показала практика найбільше в московське військо йде не ждунів, а силовиків - прокурорів , беркутів та інших тиловиків-силовиків....
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
"русский" це таке ж як американець