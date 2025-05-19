УКР
Окупанти із одного підрозділу армії РФ розповідають про свою етнічність: "Чукча, юкагир, нанаец, якут... За Россию воюем, но ни одного русского нету". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому кожен окупант із одного підрозділу почергово називає свій етнос.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, більшість загарбників - зі східносибірських регіонів Росії чукчі, юкагири, нанайці, якути.

"Вот так вот за Россию воюем - ни одного русского нету!" - підсумовує один із російських зайд.

армія рф (18526) національність (17) знищення (8053)
Топ коментарі
+51
В всі, як один, підараси...
19.05.2025 16:40 Відповісти
+32
ви просто сране сміття
19.05.2025 16:44 Відповісти
+24
Відповідь невірна, ви хлопці вже трупаки...
19.05.2025 16:42 Відповісти
В всі, як один, підараси...
19.05.2025 16:40 Відповісти
Юкагіри до часу появи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян юкагири займали територію від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 Індигірки до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Анадиру і налічували за різними оцінками від 4 до 9 тис. чоловік.
На сьогодні - 1509 чол.(2002)
мінус два....

.
19.05.2025 16:51 Відповісти
Нівх - той що з камерою, найдавніший корінний народ Сахаліну, на сьогодні їхня чисельність не перевищує 5000 осіб.(Wikipedia) Як би не це відео я би ніколи не дізнався про існування такого рідкісного плем`я.
От що це падлло робить за тисячі кілометрів від свого чума....
19.05.2025 17:51 Відповісти
допомогає руським знищити власне плем'я під самий корінь щоб і сліду не лишилось.
19.05.2025 18:32 Відповісти
Та вони всі там " червонокнижні "
19.05.2025 22:44 Відповісти
А нам шо від того - там ше дохера таких - калмики даги чечени башкири .........
19.05.2025 16:41 Відповісти
Відповідь невірна, ви хлопці вже трупаки...
19.05.2025 16:42 Відповісти
У руських навіть своєї республіки в складі расії немає.
19.05.2025 16:43 Відповісти
Скажу більше- такого етносу "русскіє" не існує.
19.05.2025 17:32 Відповісти
Етнос як раз є. Нації нема. Бо нема державності.
19.05.2025 17:58 Відповісти
ну це важко назвати етносом, формально ознаки ніби є, але по факту зброд збродом виродків.
19.05.2025 21:45 Відповісти
ви просто сране сміття
19.05.2025 16:44 Відповісти
Неважливо хто за національністю, важливо, що всі вони входять до чисельності самої опущеної безчестної та лишньохромосомої недоармії у світі - піда.російської, а отже по простому п.ідари!
19.05.2025 16:45 Відповісти
Не знав , що в рфії Олейна є ...
19.05.2025 16:46 Відповісти
не знав... а тобі в голову не могла влізти думка, що та Олейна з якогось захопленого українського магазину, який ті орки і розмародерили.
19.05.2025 17:31 Відповісти
https://www.oleina.ru/o-kompanii/proizvodstvo/
19.05.2025 17:54 Відповісти
https://leave-russia.org/uk/bunge
19.05.2025 18:37 Відповісти
Bunge Limited («Банги Лимитед») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американськая агропромислова компанія, їй належить ТМ Олейна, Розумниця в Україні. в кацапіє теж є. В 2023 році відбулась продаж міжнародною групою Bunge бізнесу новому власнику та переймування ТОВ «БУНГЕ СНГ» в ООО «Маслєніца», а ці підори і надалі випускають олію під ТМ Олейна
19.05.2025 19:08 Відповісти
Чукчі ,буряти ,казахи - всі ці народи довго воювали з московитами .

Славних прадідів великих. Правнуки погані!
19.05.2025 16:47 Відповісти
Всі ці народи приречені зникнути ,це лише питання часу.
19.05.2025 20:39 Відповісти
правильно, ви будете дохнути, як таргани, а вони жити... така ваша тупа доля, хоча вони теж повинні дохнути, але спочатку ви...
19.05.2025 16:50 Відповісти
Це точно, всі надра в них забрали, а їх кабздону на концерт
19.05.2025 16:56 Відповісти
А руцкій, це, взагалі, хто? Це ж не національність, це--назва насєлєнія від таваріщєй лєніна/сталіна щоби різні там рзя, мєря та комі з чукчами себе людьми нормальними не вважали.
19.05.2025 16:51 Відповісти
Руский, це погоняло яке надано німцем Петром першим, більш знайомим як петька алкаш, всьому бидлу яке було у нього на болотах.
19.05.2025 16:54 Відповісти
Дебіли, їх у ху.... лостані чурками вважають, а воно за ху...лостан готове здохнути. Хоча, може і не за ху....лостан, а родина за унітазом послала, а самі в чергу за білою ладою стали
19.05.2025 16:51 Відповісти
Це відео до речі приклад повністю проваленої дипломатичної роботи української влади.

На все ,що здатна наша влада- це примітивні ксенофобні гасла та сіти злобу та зневагу ,яку з радістю підхоплює охлос .

Великий Сунь Цзи писав - що погані полководці штурмують Фортеці ( привіт весняним курським авантюрам) ,а хороші полководці руйнуть союзи та коаліції ворога.

Всі ці якути ,буряти ,таджики ,татари - поневолені народи Московії - і метою правильної української пропаганди було б - піднімати ці малі народи на визвольну боротьбу проти московської окупації . Підтримувати їх інформаційно та збройно .

Але ШАПІТО не здатне мислити стратегічно - і все перетворює в цирк...
19.05.2025 16:56 Відповісти
цікаво, а як ти в Бурятії чи в Якутії запустиш українську пропаганду? через однокласнікі і вконтактє? так там давно всі ці мережі під ковпаком гебні. якщо якийсь пост антикремлівський потрапляє, то його там вмить адміни блокують разом із тим акаунтом, який той пост виклав.
19.05.2025 17:35 Відповісти
1 - наробити купу цих акаунтів , щоб задовбались блокувати ...
2 - можна спілкуватися , з ними , напряму - принаймні з тими хто сидить на фронті
Але дійсно - чомусь нічого не робиться .
19.05.2025 18:17 Відповісти
ти швидше задовбешся ці акаунти робити, ніж вони їх блокувати. а з тими, хто сидить на фронті ЗСУ напряму "спілкуються" лише через оптичний приціл чи екран управління дрронами. от і все спілкування, яке має бути з ними на фронті.
19.05.2025 18:54 Відповісти
Це серйозна аналітична та інтелектуальна робота,на яку ШАПІТО не здатне.
19.05.2025 19:55 Відповісти
по перше зеленський прямо і 1 значно сказав що стратегічно не думає, у нього на такі дурниці нема часу і зараз ми зрозуміли що цим займається єрмак. По друге ми вже програлли московсьвії в пропоганді, причому на інформаційну війну ми навіть не прийшли, а в 2019 москолота вибрала нам свого агента із всіма наслідками нах
19.05.2025 20:56 Відповісти
А чому ця «збірна» воює за роісю? - бо довбо@оби.
Є ще один вояка, називається все с одному флаконі - «Я лакец, я дагестанєц, я чєчєнєц, інгуш, єврєй, мордвін а також, удмурт, говорун, банкетний, бункерний».
19.05.2025 16:57 Відповісти
Усі як один узькі... узькоокі, узькомозглі....
19.05.2025 16:57 Відповісти
Чего, придурки, в Украину попёрлись? Здесь дешёвой водки нет!
19.05.2025 16:58 Відповісти
Тут взагалі "водкі" немає.
Тут є горілка (не плутати з дитинчам горили)
19.05.2025 17:13 Відповісти
Так чого ж ви, пеніси косоокі альньі та тюленьі за СРУских воюете? аааа, зовсім забув - ви ж ВСІ дебіли про яких СРУські анекдоти складають.
19.05.2025 17:00 Відповісти
Ідея великої московії давня і дуже деградованна , от такі зольдатен лаптестану ,генетично хочуть бути словянами ... ніколи не розуміла ,чому вони 1000 років так вперто відмовляються від своєї едентичності ? Пора Заходу об'єднатися по дорослому з Київської Русью та роз* бенити цю бригаду оленеводів ,як колись в ХІV cт. Вони це зробили ! ! !
19.05.2025 17:04 Відповісти
Саме таких братушек чекають наші ждуни, що яро защіщают рускій язік.
19.05.2025 17:06 Відповісти
Етнічних українців серед московських військ в рази більше чим якутів чи бурятів.
І як показала практика найбільше в московське військо йде не ждунів, а силовиків - прокурорів , беркутів та інших тиловиків-силовиків....
19.05.2025 17:20 Відповісти
Самокритично
20.05.2025 09:18 Відповісти
Гірше за лапотних рабів є тільки раби які стали рабами у тих самих лапотних рабів...
19.05.2025 17:08 Відповісти
Переклад українською: "Російський чукча, російський юкагир, російський нанаец, російський якут... За росію воюємо, але жодного росіянина нема".
19.05.2025 17:09 Відповісти
Да, русские - они такие:
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
19.05.2025 17:19 Відповісти
Интересно, сколько сейчас ***** крепостным платит за убийства украинцев?
19.05.2025 17:27 Відповісти
только один вопрос...Ну и нахер вы сюда полезли ,ушлепки?тупое путиносранское быдло..тупорылые дети плешивого гнома переростка!
19.05.2025 17:30 Відповісти
Шльоперы
19.05.2025 17:41 Відповісти
Елiта, бдь!
19.05.2025 17:47 Відповісти
Жах, російська орда вбила їх прадідів, загнала всі ці народи в рабство, але вони не свою свободу і волю виборюють, а пішли допомагати свому ворогу вбивати інших, яких росіяни збираються зробити своїми рабами.
19.05.2025 17:49 Відповісти
Смішно вам, придурки... Ваші нації москальня знищує під корінь і з нами хочуть це зробити, а ви ржете, дегенерати...
19.05.2025 18:01 Відповісти
Нацмени з росіянських ****** воюють за рускаязичное население України. Сюр.
19.05.2025 18:03 Відповісти
https://www.golos.com.ua/article/hreflang_ukr «Да, скифы - мы! Да, азиаты https://www.golos.com.ua/article/hreflang_ukr - https://www.golos.com.ua/article/hreflang_ukr мы, С раскосыми и жадными очами!»
19.05.2025 18:15 Відповісти
А россия эффективно решает проблему сепаратизма малых народов севера.
19.05.2025 18:18 Відповісти
Вы, ********, за бабло воюете. ****** чурбанье поподписывалось на блудняк и почему то думает, что кацапу интересней подставлять свою сраку , а не ихнюю. *********. Ну а дегенератам юкагирам дорога в ад по любому, паскудное оказалось племя и нет ему места на земле.
19.05.2025 18:30 Відповісти
а юкагиры ещё существуют?! их в 80 годах прошлого века было штук 300 всего! это вместе с мудрёными якутами!
19.05.2025 18:47 Відповісти
"русских" взагалі не існує, то видумане погоняло! Є мордва, мокші, удмурти, татари, монголи і т.д.
"русский" це таке ж як американець
19.05.2025 18:50 Відповісти
******* нацменшин. Файне буде добриво + до чорнозема!
19.05.2025 18:51 Відповісти
Зате Чайна задоволена як очищується територія Сибіру від корінних народів для подальшого її заселення китайцями
19.05.2025 18:59 Відповісти
Немає руzzкіх ,нанайців , чукчів , є просто орки .
19.05.2025 19:03 Відповісти
Воюете потому, что вы дебилы....
19.05.2025 20:11 Відповісти
Така ж кацапня тільки з "пріщуром".
19.05.2025 20:46 Відповісти
всі як один ПОКІЙНИКИ
19.05.2025 21:30 Відповісти
Так в этом и заключается веся суть спецоперации *****!!!! Вы не вписываетесь в его экономику!!!! Вы человеческий природный ресурс!!🤪😂😂🥳😆
20.05.2025 10:42 Відповісти
Чукча воно і є чукча
20.05.2025 15:28 Відповісти
А по русскаму паспорті ''всє расскаї''.
21.05.2025 12:18 Відповісти
За бабло ви, довбо*оби, воюєте
14.07.2025 20:02 Відповісти
 
 