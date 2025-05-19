Окупанти із одного підрозділу армії РФ розповідають про свою етнічність: "Чукча, юкагир, нанаец, якут... За Россию воюем, но ни одного русского нету". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому кожен окупант із одного підрозділу почергово називає свій етнос.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, більшість загарбників - зі східносибірських регіонів Росії чукчі, юкагири, нанайці, якути.

"Вот так вот за Россию воюем - ни одного русского нету!" - підсумовує один із російських зайд.

