Окупанти із одного підрозділу армії РФ розповідають про свою етнічність: "Чукча, юкагир, нанаец, якут... За Россию воюем, но ни одного русского нету". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому кожен окупант із одного підрозділу почергово називає свій етнос.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, більшість загарбників - зі східносибірських регіонів Росії чукчі, юкагири, нанайці, якути.
"Вот так вот за Россию воюем - ни одного русского нету!" - підсумовує один із російських зайд.
На сьогодні - 1509 чол.(2002)
мінус два....
От що це падлло робить за тисячі кілометрів від свого чума....
Славних прадідів великих. Правнуки погані!
На все ,що здатна наша влада- це примітивні ксенофобні гасла та сіти злобу та зневагу ,яку з радістю підхоплює охлос .
Великий Сунь Цзи писав - що погані полководці штурмують Фортеці ( привіт весняним курським авантюрам) ,а хороші полководці руйнуть союзи та коаліції ворога.
Всі ці якути ,буряти ,таджики ,татари - поневолені народи Московії - і метою правильної української пропаганди було б - піднімати ці малі народи на визвольну боротьбу проти московської окупації . Підтримувати їх інформаційно та збройно .
Але ШАПІТО не здатне мислити стратегічно - і все перетворює в цирк...
2 - можна спілкуватися , з ними , напряму - принаймні з тими хто сидить на фронті
Але дійсно - чомусь нічого не робиться .
Є ще один вояка, називається все с одному флаконі - «Я лакец, я дагестанєц, я чєчєнєц, інгуш, єврєй, мордвін а також, удмурт, говорун, банкетний, бункерний».
Тут є горілка (не плутати з дитинчам горили)
І як показала практика найбільше в московське військо йде не ждунів, а силовиків - прокурорів , беркутів та інших тиловиків-силовиків....
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
