Понад 1000 казахстанців відмовилися від російської національності після вторгнення РФ в Україну, - МВС країни

Понад 1000 казахстанців за роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилися від російської національності.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ РК у відповідь на запит Paryz.kz, інформує Цензор.НЕТ.

"У документах, що засвідчують особу, побажали змінити національність:

у 2021 - 3254 осіб;

у 2022 - 3363 осіб;

у 2023 - 3366 осіб;

в 2024 (по теперішній час.) - 2158 осіб", - йдеться у повідомленні.

"Так, згідно з проведеним аналізом, найбільша кількість казахстанців змінила національність з "росіянина" на "німця" - 743, з "узбека" на "казаха" - 354, з "росіянина" на "українця" - 300, з "українця" на "росіянина" - 246, з "росіянина" на "казаха" - 118", - уточнили у відомстві.