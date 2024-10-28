УКР
Понад 1000 казахстанців відмовилися від російської національності після вторгнення РФ в Україну, - МВС країни

паспорт громадянина Казахстану

Понад 1000 казахстанців за роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилися від російської національності.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ РК у відповідь на запит Paryz.kz, інформує Цензор.НЕТ.

"У документах, що засвідчують особу, побажали змінити національність:
у 2021 - 3254 осіб;
у 2022 - 3363 осіб;
у 2023 - 3366 осіб;
в 2024 (по теперішній час.) - 2158 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія заборонила імпорт овочів і динь із Казахстану після відмови Токаєва вступати у БРІКС

"Так, згідно з проведеним аналізом, найбільша кількість казахстанців змінила національність з "росіянина" на "німця" - 743, з "узбека" на "казаха" - 354, з "росіянина" на "українця" - 300, з "українця" на "росіянина" - 246, з "росіянина" на "казаха" - 118", - уточнили у відомстві.

Ну, все одно ,сепаратні й в Казахстані багато!
показати весь коментар
28.10.2024 15:59 Відповісти
о чем пишите? кому этот ноль нужен, по сравнению с 150 миллионами?
показати весь коментар
28.10.2024 16:26 Відповісти
Просто так ***** паспорти в Криму свого часу роздавав?
показати весь коментар
28.10.2024 16:26 Відповісти
все остальные и так казахи
показати весь коментар
28.10.2024 17:05 Відповісти
Этот "ноль" вполне может спасти Казахстан от "асвабаждения".
показати весь коментар
28.10.2024 18:05 Відповісти
з "українця" на "росіянина" - 246
показати весь коментар
28.10.2024 16:32 Відповісти
національність не можна змінити хоч всерись .
показати весь коментар
28.10.2024 16:38 Відповісти
То etnicity не можна, а nationality як раз так. Але тут помилка в термінології і на увазі мається саме etnicity.
показати весь коментар
28.10.2024 18:02 Відповісти
шо "не можна"? Отец казах мать немка - выбирай что хочешь.
показати весь коментар
29.10.2024 01:29 Відповісти
син - казах донька - німка.
показати весь коментар
29.10.2024 07:45 Відповісти
Нам легше... В паспорті просто національність не вказується...
показати весь коментар
28.10.2024 16:50 Відповісти
І даремно. Легше б було прийняти закон, хто може балотуватися у владу, а хто ні.
показати весь коментар
28.10.2024 18:04 Відповісти
3254 в 2021 проти 3363 в 2022 - ні про що.
З "росіянина" на "українця" - 300, з "українця" на "росіянина" - 246 - теж що попало, всього 20% різніця.
показати весь коментар
28.10.2024 18:00 Відповісти
що це за народ такий - казахстанці?
може все ж таки казахів?
а жителів Таджикистану і Узбекистану як називати: таджикистанці й узбекистанці, чи все ж таки таджики і узбеки?
показати весь коментар
28.10.2024 21:49 Відповісти
И нашлось 246 *********-манкуртов, которые давно забыли, как их предков гэбнявые сволочи вывозили с Западной Украины в Казахстан.
показати весь коментар
29.10.2024 01:27 Відповісти
 
 