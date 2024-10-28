РУС
Более 1000 казахстанцев отказались от российской национальности после вторжения РФ в Украину, - МВД страны

паспорт громадянина Казахстану

Более 1000 казахстанцев за годы полномасштабного вторжения РФ в Украину отказались от русской национальности.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РК в ответ на запрос Paryz.kz, информирует Цензор.НЕТ.

"В документах, удостоверяющих личность, пожелали изменить национальность:
в 2021 - 3254 чел;
в 2022 - 3363 человек;
в 2023 - 3366 человек;
в 2024 (по настоящее время.) - 2158 человек", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия запретила импорт овощей и дынь из Казахстана после отказа Токаева вступать в БРИКС

"Так, согласно проведенному анализу, самое большое количество казахстанцев сменило национальность с "русского" на "немца" - 743, с "узбека" на "казаха" - 354, с "русского" на "украинца" - 300, с "украинца" на "русского" - 246, с "русского" на "казаха" - 118", - уточнили в ведомстве.

Казахстан (785) национальность (62)
Ну, все одно ,сепаратні й в Казахстані багато!
28.10.2024 15:59 Ответить
о чем пишите? кому этот ноль нужен, по сравнению с 150 миллионами?
28.10.2024 16:26 Ответить
Просто так ***** паспорти в Криму свого часу роздавав?
28.10.2024 16:26 Ответить
все остальные и так казахи
28.10.2024 17:05 Ответить
Этот "ноль" вполне может спасти Казахстан от "асвабаждения".
28.10.2024 18:05 Ответить
з "українця" на "росіянина" - 246
28.10.2024 16:32 Ответить
національність не можна змінити хоч всерись .
28.10.2024 16:38 Ответить
То etnicity не можна, а nationality як раз так. Але тут помилка в термінології і на увазі мається саме etnicity.
28.10.2024 18:02 Ответить
шо "не можна"? Отец казах мать немка - выбирай что хочешь.
29.10.2024 01:29 Ответить
син - казах донька - німка.
29.10.2024 07:45 Ответить
Нам легше... В паспорті просто національність не вказується...
28.10.2024 16:50 Ответить
І даремно. Легше б було прийняти закон, хто може балотуватися у владу, а хто ні.
28.10.2024 18:04 Ответить
3254 в 2021 проти 3363 в 2022 - ні про що.
З "росіянина" на "українця" - 300, з "українця" на "росіянина" - 246 - теж що попало, всього 20% різніця.
28.10.2024 18:00 Ответить
що це за народ такий - казахстанці?
може все ж таки казахів?
а жителів Таджикистану і Узбекистану як називати: таджикистанці й узбекистанці, чи все ж таки таджики і узбеки?
28.10.2024 21:49 Ответить
И нашлось 246 *********-манкуртов, которые давно забыли, как их предков гэбнявые сволочи вывозили с Западной Украины в Казахстан.
29.10.2024 01:27 Ответить
 
 