Более 1000 казахстанцев отказались от российской национальности после вторжения РФ в Украину, - МВД страны

Более 1000 казахстанцев за годы полномасштабного вторжения РФ в Украину отказались от русской национальности.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РК в ответ на запрос Paryz.kz, информирует Цензор.НЕТ.

"В документах, удостоверяющих личность, пожелали изменить национальность:

в 2021 - 3254 чел;

в 2022 - 3363 человек;

в 2023 - 3366 человек;

в 2024 (по настоящее время.) - 2158 человек", - говорится в сообщении.

"Так, согласно проведенному анализу, самое большое количество казахстанцев сменило национальность с "русского" на "немца" - 743, с "узбека" на "казаха" - 354, с "русского" на "украинца" - 300, с "украинца" на "русского" - 246, с "русского" на "казаха" - 118", - уточнили в ведомстве.