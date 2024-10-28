Более 1000 казахстанцев отказались от российской национальности после вторжения РФ в Украину, - МВД страны
Более 1000 казахстанцев за годы полномасштабного вторжения РФ в Украину отказались от русской национальности.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РК в ответ на запрос Paryz.kz, информирует Цензор.НЕТ.
"В документах, удостоверяющих личность, пожелали изменить национальность:
в 2021 - 3254 чел;
в 2022 - 3363 человек;
в 2023 - 3366 человек;
в 2024 (по настоящее время.) - 2158 человек", - говорится в сообщении.
"Так, согласно проведенному анализу, самое большое количество казахстанцев сменило национальность с "русского" на "немца" - 743, с "узбека" на "казаха" - 354, с "русского" на "украинца" - 300, с "украинца" на "русского" - 246, с "русского" на "казаха" - 118", - уточнили в ведомстве.
Топ комментарии
+5 Муля #591261
показать весь комментарий28.10.2024 15:59 Ответить Ссылка
+3 katu #595316
показать весь комментарий28.10.2024 16:26 Ответить Ссылка
+3 Сергій Малецький
показать весь комментарий28.10.2024 16:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З "росіянина" на "українця" - 300, з "українця" на "росіянина" - 246 - теж що попало, всього 20% різніця.
може все ж таки казахів?
а жителів Таджикистану і Узбекистану як називати: таджикистанці й узбекистанці, чи все ж таки таджики і узбеки?