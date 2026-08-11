У Росії до шкільної програми включили підручник про окуповані території України, - ЗМІ

Міністерство освіти Росії затвердило новий перелік рекомендованих шкільних підручників, до якого увійшло видання про історію тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють херсонське видання "МОСТ", правозахисний центр ZMINA та російське видання SOTA.

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Для учнів 5–7 класів у Росії затвердили підручник "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія".

У виданні історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей подають у межах російського наративу. Автори матеріалу зазначають, що в підручнику містяться твердження, які спотворюють історію цих українських регіонів.

У російському Міністерстві освіти називають курс "об'єктивним" та позиціонують його як частину "єдиної історії Росії".

Міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявляв, що підручник нібито містить "реальну інформацію" та протиставляв його українським навчальним виданням.

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Підручники планують використовувати на окупованих територіях

За даними російської сторони, нові навчальні матеріали мають надійти до шкіл на захоплених територіях України з 1 вересня 2026 року.

У РФ також заявляють, що відповідний курс стане обов'язковим для шкіл так званих "нових регіонів".

Правозахисники говорять про русифікацію дітей

Правозахисники та представники української розвідки розцінюють запровадження таких освітніх програм як частину політики примусового перевиховання українських дітей на окупованих територіях.

За їхньою оцінкою, російська влада використовує освіту для нав'язування дітям російської ідентичності, розриву їхнього зв'язку з Україною та подальшої мілітаризації молоді.

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Зокрема, йдеться про підготовку неповнолітніх до потенційної примусової служби у збройних силах РФ.