"Движение первых" и "Юнармия": ГУР назвало причастных к милитаризации детей на ВОТ

ГУР МО Украины обнародовало данные о десяти физических и двух юридических лицах, причастных к милитаризации и индоктринации украинских детей на временно оккупированных территориях. Среди них — руководители российских организаций "Движение первых" и "Юнармия", а также представители оккупационных органов образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

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ГУР МО Украины в разделе "Похитители детей" портала "War&Sanctions" публикует данные о десяти физических и двух юридических лицах, причастных к милитаризации и индоктринации украинских детей на временно оккупированных территориях Украины.

Соревнования "Зарница 2.0"

На соревнованиях "Зарница 2.0", которые состоялись на ВОТ Украины в мае 2026 года, путинское "Движение первых" обучало детей обращаться с оружием и взрывчаткой, управлять дронами, а также распространяло среди несовершеннолетних милитаристскую пропаганду.



Цель таких мероприятий — уничтожить у детей украинскую идентичность и подготовить их к участию в преступной войне против собственной страны.

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Среди обнародованных лиц:

Артур Орлов — председатель правления "Движения первых";

— председатель правления "Движения первых"; Алексей Лаврентьев, Марина Цветинская, Руял Алиев, Екатерина Козырь и Виктория Костромина — региональные "руководители" "Движения первых" на временно оккупированных территориях Украины. Во время соревнований на временно оккупированных территориях Запорожской области Костромина заявила, что приобретенные детьми военные навыки станут для них "надежным фундаментом в жизни";

— региональные "руководители" "Движения первых" на временно оккупированных территориях Украины. Во время соревнований на временно оккупированных территориях Запорожской области Костромина заявила, что приобретенные детьми военные навыки станут для них "надежным фундаментом в жизни"; Светлана Беспалова — так называемая заместительница министра образования, науки и молодежи российской оккупационной администрации в Крыму. С апреля 2022 года участвует в реализации образовательной и молодежной политики государства-агрессора на оккупированном полуострове, способствует интеграции местных учебных заведений в российское образовательное пространство и внедрению российских воспитательных и пропагандистских практик;

— так называемая заместительница министра образования, науки и молодежи российской оккупационной администрации в Крыму. С апреля 2022 года участвует в реализации образовательной и молодежной политики государства-агрессора на оккупированном полуострове, способствует интеграции местных учебных заведений в российское образовательное пространство и внедрению российских воспитательных и пропагандистских практик; Никита Поляков — начальник штаба регионального отделения российской "Юнармии" на временно оккупированной территории Херсонской области. Регулярно организует пропагандистские мероприятия для детей с привлечением участников преступной войны России против Украины и представителей силовых структур РФ.

"Государство-агрессор Россия осуществляет на временно оккупированных территориях Украины насильственную идеологическую "перепрошивку" украинских детей и формирует будущее пополнение армии ради реализации агрессивной неоимперской политики", — подчеркнули в ГУР.

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В ведомстве добавили, что ГУР документирует методы, организаторов и исполнителей преступных действий на оккупированных территориях Украины — каждого из них ждет неминуемое и справедливое возмездие.