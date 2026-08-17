Кремль вербует студентов с ВОТ на войну против Украины, обещая "легкие деньги", – ЦПД
Россия использует историю студента из временно оккупированного Донецка для вербовки молодежи на захваченных территориях в свою армию. Пропаганда представляет военный контракт как возможность получать "легкие деньги", социальные гарантии и при этом продолжать обучение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.
Пропаганда продвигает историю студента из Донецка
По данным ЦПД, российские пропагандистские ресурсы распространяют историю парня из оккупированного Донецка, который якобы одновременно учится в вузе и проходит военную службу по контракту.
В таких материалах утверждается, что для студентов якобы предусмотрен специальный формат контракта. На этом фоне молодых людей призывают поступать в российскую армию и участвовать в войне против Украины.
В ЦПД отмечают, что таким образом российская пропаганда пытается создать привлекательный образ военной службы и скрыть ее реальные риски.
"Подобные истории формируют у молодежи представление о том, что служба в армии РФ — это легкие деньги, статус и социальные гарантии, романтизируя войну", — отметили в Центре.
В ЦПД связывают вербовку с потерями армии РФ
По оценке Центра, Кремль пытается создать иллюзию, что участие в войне можно безопасно совмещать с учебой, одновременно получая финансовые и социальные преимущества.
В ЦПД считают, что такая информационная кампания направлена прежде всего на молодежь на временно оккупированных территориях Украины.
"Такими нехитрыми манипуляциями Кремль пытается завербовать как можно больше молодежи для компенсации огромных потерь в войне", — подчеркнули в Центре.
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