Кремль вербует студентов с ВОТ на войну против Украины, обещая "легкие деньги", – ЦПД

Россия использует историю студента из временно оккупированного Донецка для вербовки молодежи на захваченных территориях в свою армию. Пропаганда представляет военный контракт как возможность получать "легкие деньги", социальные гарантии и при этом продолжать обучение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

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Пропаганда продвигает историю студента из Донецка

По данным ЦПД, российские пропагандистские ресурсы распространяют историю парня из оккупированного Донецка, который якобы одновременно учится в вузе и проходит военную службу по контракту.

В таких материалах утверждается, что для студентов якобы предусмотрен специальный формат контракта. На этом фоне молодых людей призывают поступать в российскую армию и участвовать в войне против Украины.

В ЦПД отмечают, что таким образом российская пропаганда пытается создать привлекательный образ военной службы и скрыть ее реальные риски.

"Подобные истории формируют у молодежи представление о том, что служба в армии РФ — это легкие деньги, статус и социальные гарантии, романтизируя войну", — отметили в Центре.

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В ЦПД связывают вербовку с потерями армии РФ

По оценке Центра, Кремль пытается создать иллюзию, что участие в войне можно безопасно совмещать с учебой, одновременно получая финансовые и социальные преимущества.

В ЦПД считают, что такая информационная кампания направлена прежде всего на молодежь на временно оккупированных территориях Украины.

"Такими нехитрыми манипуляциями Кремль пытается завербовать как можно больше молодежи для компенсации огромных потерь в войне", — подчеркнули в Центре.

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