Россияне отправили школьников из оккупированных Северскодонецка и Лисичанска работать в медбригадах РФ, - ОВА

Россияне отправили школьников из временно оккупированных Северскодонецка и Лисичанска в Пермь, где их привлекли к работе в составе мобильных медицинских бригад. По данным Луганской ОГА, таким образом в РФ пытаются восполнить нехватку работников в период летних отпусков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Школьников привлекли к работе в мобильных медицинских бригадах

По словам Харченко, проблема с персоналом во время летних отпусков возникла, в частности, в российских медицинских учреждениях. Для ее решения туда начали направлять школьников из временно оккупированной Луганщины.

"В РФ решили кадровый вопрос, возникающий в период летних каникул. В частности, в медицинских учреждениях. Туда отправляют школьников из так называемой "ЛНР". Так, учеников школ из Северско-Донецка и Лисичанска направили в Пермь. Они входили в состав мобильных медицинских бригад", – сообщил глава ОВА.

Он иронично охарактеризовал ситуацию: "Типичная ситуация в России: вызвал "скорую" - приехал школьник".

В сообщении не уточняется, какие именно обязанности выполняли школьники в составе медицинских бригад и сколько несовершеннолетних отправили в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль вербует студентов с оккупированных территорий на войну против Украины, обещая "легкие деньги", – ЦПД