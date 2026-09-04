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На окупованій Донеччині школярам провели "антитерористичний диктант" і розповіли про покарання за репости в соцмережах

На окупованій Донеччині школярів попереджають про кримінальну відповідальність за репости з 14 років

На тимчасово окупованій Донеччині росіяни провели для близько 500 школярів так званий "антитерористичний диктант". Підліткам пояснювали норми російського Кримінального кодексу, розповідали про відповідальність із 14 років та можливе покарання за репости у соціальних мережах.

Про це повідомив Центр вивчення окупації, передає Цензор.НЕТ.

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Захід провели 3 вересня у 17 школах Донецька, Маріуполя, Макіївки та Волновахи. До нього залучили учнів 8–11 класів.

Диктант із 15 запитань організували в межах російського нацпроєкту "Молодь і діти". Завдання стосувалися базових понять, кримінальної відповідальності, а також ролі держави та громадян у так званій "протидії тероризму".

Окремо школярів запитували про відповідальність за поширення забороненого контенту в соцмережах. Підліткам нагадали, що за російським законодавством відповідальність за окремі злочини, які РФ кваліфікує як "терористичні", може наставати вже з 14 років.

У Центрі вивчення окупації зазначають, що такий формат відрізняється від звичних російських пропагандистських занять на кшталт "Розмов про важливе". Дітям не лише нав’язують російське трактування подій, а й демонструють, за яку поведінку, зокрема в інформаційному просторі, їм може загрожувати кримінальне переслідування.

За даними Центру, у школах на окупованих територіях також проводять заняття для кадетів щодо дій під час загрози теракту та надзвичайних ситуацій. На думку дослідників, у поєднанні з постійним нагадуванням про кримінальну відповідальність тема "безпеки" стає одним із системних елементів російської роботи зі школярами на окупованих територіях.

Читайте: Окупанти залучили понад 500 першокласників на Донеччині до російського пропагандистського руху

Автор: 

діти (5753) окупація (7084) пропаганда (3035) Донецька область (11760) соціальні мережі (494)
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