Коалиция потенциала воздушных сил создаст фонд для финансирования развития авиации Украины
В Киеве состоялось заседание Секретариата и групп Коалиции по развитию потенциала ВВС. В мероприятии приняли участие представители Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Дании, Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Канады.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Участники обсудили результаты работы Коалиции, текущие потребности и дальнейшие шаги по развитию авиационных возможностей Украины. Также они встретились с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым и рабочей группой во главе с командующим Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножком.
Коалиция сосредоточивает свои усилия на следующих пяти направлениях помощи Украине:
- развитие авиационной инфраструктуры;
- обучение персонала;
- поддержание имеющихся авиационных возможностей;
- развитие вертолётной составляющей;
- расширение оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества.
Участники обсудили создание Фонда коалиции потенциала воздушных сил. Он улучшит координационную работу по развитию авиации и будет способствовать привлечению финансирования для ускорения реализации приоритетных проектов.
Министерство обороны Украины благодарит партнеров за непоколебимую поддержку нашего государства и совместную работу над развитием наших авиационных возможностей.
Напомним, ранее Минобороны подробно рассказывало, как Коалиция способностей воздушных сил помогает Украине.
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