Коаліція спроможностей повітряних сил створить фонд для фінансування розвитку авіації України

У Києві відбулося засідання Секретаріату та груп Коаліції спроможностей повітряних сил. У заході взяли участь представники України, Королівства Нідерландів, Королівства Данії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Канади.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Учасники обговорили результати роботи Коаліції, поточні потреби та подальші кроки з розвитку авіаційних спроможностей України. Також зустрілися із заступником Міністра оборони України Сергієм Боєвим та робочою групою на чолі з командувачем Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком.

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Коаліція фокусується на таких пʼяти напрямках допомоги Україні:

розвиток авіаційної інфраструктури;

навчання персоналу;

підтримання наявних авіаційних спроможностей;

розвиток вертолітної складової;

масштабування оборонно-промислового та військово-технічного співробітництва.

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Учасники обговорили створення Фонду Коаліції спроможностей повітряних сил. Він покращить координаційну роботу з розвитку авіації та сприятиме залученню фінансування для пришвидшення реалізації пріоритетних проєктів.

Міністерство оборони України дякує партнерам за непохитну підтримку нашої держави та спільну роботу над розвитком наших авіаційних спроможностей.

Нагадаємо, раніше Міноборони детально розповідало, як Коаліція спроможностей повітряних сил допомагає Україні.