86% предприятий ОПК подтвердили статус критически важных, - Минобороны

Министерство обороны Украины завершило пересмотр решений об отнесении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к категории критически важных.

Об этом сообщили в министерстве, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, по состоянию на 1 сентября 2026 года 86% предприятий ОПК, которые проходили пересмотр, подтвердили статус критически важных.

Упрощенное подтверждение критичности

Пересмотр касался решений об определении предприятий критически важными, принятых до 7 июля 2026 года. Для большинства предприятий действовала упрощенная процедура - без необходимости повторно подавать полный пакет документов.

В частности, ею могли воспользоваться:

исполнители и соисполнители оборонных контрактов, у которых оборонная деятельность составляет более 50% общего объема производства;

резиденты Defence City;

отдельные производители взрывчатых веществ и боеприпасов;

предприятия ОПК, авиастроительной и космической отраслей, которые ранее получили статус по совокупности критериев.

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В Минобороны сообщили, что эти предприятия для подтверждения статуса подавали документы, подтверждающие актуальное соответствие критерию, на основании которого Минобороны ранее определило их как критически важные.

Предприятия, успешно прошедшие пересмотр, сохранили статус критически важных и возможность резервировать военнообязанных работников в соответствии с законодательством.

Как подтвердили статус остальным предприятиям

По результатам пересмотра 14 % предприятий не подтвердили статус критически важных. Для его получения они могут подать в Министерство обороны Украины полный пакет документов в соответствии с действующей процедурой.

Минобороны проверит соответствие предприятия установленным критериям и по результатам рассмотрения примет соответствующее решение.

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