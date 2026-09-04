86% підприємств ОПК підтвердили статус критично важливих, - Міноборони

Міністерство оборони України завершило перегляд рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) критично важливими.

Про це повідомили в міністерстві, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, станом на 1 вересня 2026 року 86% підприємств ОПК, які проходили перегляд, підтвердили статус критично важливих.

Спрощене підтвердження критичності

Перегляд стосувався рішень про визначення підприємств критично важливими, ухвалених до 7 липня 2026 року. Для більшості підприємств діяла спрощена процедура – без необхідності повторно подавати повний пакет документів.

Зокрема, нею могли скористатися:

виконавці і співвиконавці оборонних контрактів, у яких оборонна діяльність становить понад 50% загального обсягу виробництва;

резиденти Defence City;

окремі виробники вибухових речовин і боєприпасів;

підприємства ОПК, авіабудівної та космічної галузей, які раніше отримали статус за сукупністю критеріїв.

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У Міноборони розповіли, що ці підприємства для підтвердження статусу подавали документи, що засвідчували актуальну відповідність критерію, на підставі якого Міноборони раніше визначило їх критично важливими.

Підприємства, які успішно пройшли перегляд, зберегли статус критично важливих та можливість бронювати військовозобов’язаних працівників відповідно до законодавства.

Як підтвердили статус решті підприємств

За результатами перегляду 14% підприємств не підтвердили статус критично важливих. Для його отримання вони можуть подати до Міністерства оборони України повний пакет документів відповідно до чинної процедури.

Міноборони перевірить відповідність підприємства встановленим критеріям та за результатами розгляду ухвалить відповідне рішення.

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