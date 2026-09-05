Взрывы прогремели в Днепре и области: оккупанты ударили по промышленному предприятию в Каменском (обновлено)
В ночь на 5 сентября в Днепре и области раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о высокоскоростных целях в направлении Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Высокоскоростная цель на Днепр, — сообщалось в 01:19.
Несколько целей на Днепр. Находитесь в укрытиях, — сообщалось в 01:20.
И на Каменское, — сообщили ВС в 01:21.
Взрывы в городе и области
В Днепре прогремели взрывы, сообщило "Суспильне" в 01:21. Также сообщалось о взрывах в Каменском в Днепропетровской области.
Обновленная информация
В 01:50 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг нанес удары по промышленному предприятию в Каменском.
Информация о пострадавших уточняется.
Он добавил, что воздушная тревога в области продолжается.
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