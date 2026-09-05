Взрывы прогремели в Днепре и области: оккупанты ударили по промышленному предприятию в Каменском (обновлено)

В ночь на 5 сентября в Днепре и области раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о высокоскоростных целях в направлении Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Высокоскоростная цель на Днепр, — сообщалось в 01:19.

Несколько целей на Днепр. Находитесь в укрытиях, — сообщалось в 01:20.

И на Каменское, — сообщили ВС в 01:21.

Взрывы в городе и области

В Днепре прогремели взрывы, сообщило "Суспильне" в 01:21. Также сообщалось о взрывах в Каменском в Днепропетровской области.

Обновленная информация

В 01:50 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг нанес удары по промышленному предприятию в Каменском.

Информация о пострадавших уточняется.

Он добавил, что воздушная тревога в области продолжается.

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