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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 495 050 человек (+1 260 за сутки), 12 328 танков, 49 227 артсистем, 25 273 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 495 050 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 495 050 (+1 260) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 328 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 273 (+1) шт.
  • артиллерийских систем – 49 227 (+65) шт.
  • РСЗО – 2 093 (+5) ед.
  • средства ПВО – 1 604 (+0) шт.
  • самолетов – 441 (+0) шт.
  • вертолетов – 355 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898) шт.
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 144 043 (+401) шт.
  • специальная техника – 4 644 (+8) ед.

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потери противника

Автор: 

армия РФ (24122) Генштаб ВС (8703) ликвидация (4552) уничтожение (10689)
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