Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 495 050 человек (+1 260 за сутки), 12 328 танков, 49 227 артсистем, 25 273 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 495 050 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 495 050 (+1 260) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 328 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 25 273 (+1) шт.
- артиллерийских систем – 49 227 (+65) шт.
- РСЗО – 2 093 (+5) ед.
- средства ПВО – 1 604 (+0) шт.
- самолетов – 441 (+0) шт.
- вертолетов – 355 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898) шт.
- крылатые ракеты – 5 070 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 144 043 (+401) шт.
- специальная техника – 4 644 (+8) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль