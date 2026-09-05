Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 495 050 человек (+1 260 за сутки), 12 328 танков, 49 227 артсистем, 25 273 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 495 050 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 495 050 (+1 260) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 328 (+3) шт.

боевых бронированных машин – 25 273 (+1) шт.

артиллерийских систем – 49 227 (+65) шт.

РСЗО – 2 093 (+5) ед.

средства ПВО – 1 604 (+0) шт.

самолетов – 441 (+0) шт.

вертолетов – 355 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898) шт.

крылатые ракеты – 5 070 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 144 043 (+401) шт.

специальная техника – 4 644 (+8) ед.

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