Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 495 050 осіб (+1 260 за добу), 12 328 танків, 49 227 артсистем, 25 273 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 495 050 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 495 050 (+1 260) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 328 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од.
- артилерійських систем – 49 227 (+65) од.
- РСЗВ – 2 093 (+5) од.
- засоби ППО – 1 604 (+0) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 355 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898) од.
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од.
- спеціальна техніка – 4 644 (+8) од.
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