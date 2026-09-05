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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 495 050 осіб (+1 260 за добу), 12 328 танків, 49 227 артсистем, 25 273 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 495 050 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 495 050 (+1 260) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 328 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од.
  • артилерійських систем – 49 227 (+65) од.
  • РСЗВ – 2 093 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 604 (+0) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од.
  • спеціальна техніка – 4 644 (+8) од.

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втрати ворога

Автор: 

армія рф (22269) Генштаб ЗС (8978) ліквідація (4599) знищення (11001)
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