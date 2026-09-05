За сутки враг совершил 236 атак. Больше всего штурмов зафиксировано на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки российские войска совершили 236 боевых столкновений. Наиболее активно враг штурмовал позиции ВСУ на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 816 дронов-камикадзе и осуществили 2723 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 22 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Сопич, Барановка, Нескучное, Коренок, Потаповка, Могрица, Кучеровка, Искрисковщина, Рогозное, Горки, Бачевск, Волфино.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано три штурмовых действия противника. Агрессор совершил 168 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес четыре авиационных удара с применением 13 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лошаково, Охримовка, Чугуновка, Зарубинка, Избицкое, Лиман и в районе Старицы.

На Купянском направлении враг 11 раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону населенных пунктов Радьковка, Кившаровка, Довгенькое, Куриловка и Купянск.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где, по уточненной информации, оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Диброва и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий вблизи Озерного, Рай-Александровки и Кривой Луки.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Никоноровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку. Захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Ильиновки, Русина Яра, Софиевки, Нового Шахово и в сторону населенных пунктов Павловка, Вольное, Степановка.

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Сорок атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Матяшево, Сергеевка, Мирное, Новопавловка и в районах населенных пунктов Удачное и Молодецкое.

Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Новогеоргиевки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Копани, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Цветково и Чаривное.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Степногорска и Щербаков.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы противника, четыре орудия и позиции артиллерии, один пункт управления БПЛА, одно средство противовоздушной обороны и еще один важный объект оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина, 65 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, 13 наземных робототехнических комплексов, 1898 беспилотных летательных аппаратов, 401 единица автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.