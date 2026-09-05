Россия атаковала Запорожье беспилотниками: в разных районах возникли пожары

Российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В разных районах города возникли пожары, разрушен частный дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-глава ОГА Иван Федоров.

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В результате российской атаки повреждены и разрушены гражданские объекты. В частности, беспилотники нанесли удары по автостоянке и нежилым зданиям.

Также разрушен частный жилой дом.

В разных районах Запорожья возникли пожары

После ударов в нескольких районах города вспыхнули пожары. Информация о масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Обстрелы области за сутки

В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район ранены шесть человек. Всего за сутки оккупанты нанесли 1032 удара по 61 населенному пункту области.

В течение суток российские военные нанесли 19 авиационных ударов по Заливу, Таврийскому, Юрковке, Запасному, Мировке, Омельнику, Никольскому, Васильевскому, Преображенке, Красному Яру, Васиновке, Солнечному, Красной Крынице, Новоданиловке и Новосолошино.

Еще 767 ударов пришлось на область с применением беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Под атакой оказались Запорожье, Балабино, Камышеваха, Новониколаевка, Беленькое, Разумовка, Новояковлевка, Подгорное, Кущовое, Новоалександровка, Ясная Поляна, Степногорск, Плавни, Приморское, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинка, Верхняя Терса, Воздвижевка, Цветково, Косовцево, Новое Запорожье, Чаривное, Белогорье, Рыбное, Доброполье, Прилуки, Святопетровка, Новоселовка, Копани и Терноватое.

По Плавням и Гуляйпольскому оккупанты дважды открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, зафиксировано 244 артиллерийских удара по Речному, Червоноднепровке, Григоровке, Запорожцу, Запасному, Новояковлевке, Степногорску, Степовому, Плавням, Приморскому, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Зализнычному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Новоселовке, Гуляйпольскому, Староукраинке, Цветково, Косовцеву, Новому Запорожье, Белогорью, Преображенке, Святопетровке, Доброполье и Прилукам.

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