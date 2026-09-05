Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: у різних районах виникли пожежі

Російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. У різних районах міста виникли пожежі, зруйновано приватний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ексначальник ОВА Іван Федоров.

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Внаслідок російської атаки пошкоджено та зруйновано цивільні об'єкти. Зокрема, безпілотники вдарили по автостоянці та нежитлових будівлях.

Також зруйновано приватний житловий будинок.

У різних районах Запоріжжя виникли пожежі

Після ударів у кількох районах міста спалахнули пожежі. Інформація про масштаби пошкоджень та наслідки атаки уточнюється.

Станом на цей момент повідомлень про постраждалих не надходило.

Обстріли області за добу

Унаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені шестеро людей. Загалом протягом доби окупанти завдали 1032 удари по 61 населеному пункту області.

Упродовж доби російські військові здійснили 19 авіаційних ударів по Заливному, Таврійському, Юрківці, Запасному, Мирівці, Омельнику, Микільському, Василівському, Преображенці, Червоному Яру, Васинівці, Сонячному, Червоній Криниці, Новоданилівці та Новосолошиному.

Ще 767 ударів припали на область із застосуванням безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Під атакою опинилися Запоріжжя, Балабине, Комишуваха, Новомиколаївка, Біленьке, Розумівка, Новояковлівка, Підгірне, Кущове, Новоолександрівка, Ясна Поляна, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Воздвижівка, Цвіткове, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Чарівне, Білогір’я, Рибне, Добропілля, Прилуки, Святопетрівка, Новоселівка, Копані та Тернувате.

По Плавнях та Гуляйпільському окупанти двічі відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, зафіксовано 244 артилерійські удари по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Степовому, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Цвітковому, Косівцевому, Новому Запоріжжю, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю та Прилуках.

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