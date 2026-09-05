Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 167 дронами: ПВО сбила и подавила 128 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 сентября российские войска нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет и 167 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали 128 вражеских дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории Ростовской и Воронежской областей РФ.

Кроме того, противник запустил 167 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Около половины запущенных ударных БПЛА были реактивными.

Дроны запускались из районов Орла, Миллерово, Курска, временно оккупированной территории Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.

ПВО уничтожила и подавила 128 беспилотников

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, украинская ПВО сбила или подавила 128 вражеских БПЛА типов Shahed, "Гербера" и других типов.

Зафиксированы попадания в 23 точках

Несмотря на работу украинской противовоздушной обороны, зафиксированы попадания ракет и ударных беспилотников противника в 23 точках.

Также обломки сбитых вражеских целей упали в одном месте.

Часть российских средств поражения не достигла своих целей. Информация о последствиях атаки и количестве таких целей уточняется.

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