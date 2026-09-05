Росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами: ППО збила й подавила 128 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 5 вересня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 167 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 128 ворожих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із території Ростовської та Воронезької областей РФ.

Крім того, противник запустив 167 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія". Близько половини запущених ударних БпЛА були реактивними.

Дрони запускалися з районів Орла, Міллерового, Курська, тимчасово окупованої території Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

ППО знищила та подавила 128 безпілотників

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, українська ППО збила або подавила 128 ворожих БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших типів.

Зафіксовані влучання на 23 локаціях

Попри роботу української протиповітряної оборони, зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників противника на 23 локаціях.

Також уламки збитих ворожих цілей упали на одній локації.

Частина російських засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо наслідків атаки та кількості таких цілей уточнюється.

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