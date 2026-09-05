Украина пытается пополнить запасы ракет Patriot перед зимой, - Politico

Украина сталкивается с острым дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне ожидания новой волны российских ударов по энергетической инфраструктуре. Киев просит союзников увеличить поставки и финансирование, однако конкретных обязательств пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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Серия дипломатических встреч на этой неделе, в частности с участием министров обороны стран ЕС и послов НАТО, не принесла Украине конкретных гарантий относительно увеличения поставок перехватчиков.

По данным издания, запасы ракет Patriot в Украине фактически исчерпаны. Основным надежным каналом поставок остается программа НАТО PURL, которая обеспечивает около 95% поставок.

В то же время объемы помощи по этой программе составляют лишь около 10–20 ракет в месяц. Для сравнения: только в июле Россия запустила по Украине 195 ракет.

Союзники не спешат передавать собственные ракеты

Ситуацию осложняет глобальный дефицит перехватчиков. Страны, располагающие запасами ракет PAC-2 и PAC-3, в частности Греция, Испания, Япония и Южная Корея, не спешат передавать их Украине из-за собственных потребностей в области безопасности и напряженности в своих регионах.

Дефицит также усугубляется необходимостью Соединенных Штатов восстанавливать собственные запасы после использования сотен ракет в ходе боевых действий против Ирана.

Украине нужно 300 ракет Patriot на зиму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для перезимовки стране необходимо получить 300 перехватчиков Patriot.

Среди других приоритетов Украины — ракеты AMRAAM, IRIS-T и AIM-9X, системы HAWK, а также инвестиции в собственное производство беспилотников и дальнобойной артиллерии.

Германия планирует объявить о новых поставках IRIS-T в сентябре, тогда как Франция и Италия пообещали передать ракеты Aster 30 до октября.

Россия готовит новые удары

По данным разведки, Кремль готовит новые наземные наступательные операции и массированные ракетно-дроновые удары.

В то же время Россия развертывает более быстрые и дешевые реактивные версии "Шахедов". Украина в ответ испытывает четыре отечественных прототипа для противодействия таким беспилотникам.

На этом фоне финансовые возможности Киева также остаются ограниченными. В 2026 году дефицит оборонного бюджета Украины оценивается в 23 млрд евро, а финансирование программы PURL значительно отстает от поставленной цели в 12 млрд долларов.

В то же время НАТО готовит еще 4–5 пакетов военной помощи для Украины.

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