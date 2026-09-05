Україна намагається поповнити запаси ракет Patriot перед зимою, - Politico

Україна стикається з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot на тлі очікування нової хвилі російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Київ просить союзників збільшити постачання та фінансування, однак конкретних зобов'язань поки немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Серія дипломатичних зустрічей цього тижня, зокрема за участю міністрів оборони країн ЄС та послів НАТО, не принесла Україні конкретних гарантій щодо збільшення поставок перехоплювачів.

За даними видання, запаси ракет Patriot в Україні фактично вичерпані. Основним надійним каналом постачання залишається натівська програма PURL, яка забезпечує близько 95% поставок.

Водночас обсяги допомоги за цією програмою становлять лише близько 10–20 ракет на місяць. Для порівняння, лише у липні Росія запустила по Україні 195 ракет.

Союзники не поспішають передавати власні ракети

Ситуацію ускладнює глобальний дефіцит перехоплювачів. Країни, які мають запаси ракет PAC-2 та PAC-3, зокрема Греція, Іспанія, Японія та Південна Корея, не поспішають передавати їх Україні через власні безпекові потреби та напруженість у своїх регіонах.

Дефіцит також посилюється через необхідність Сполучених Штатів відновлювати власні запаси після використання сотень ракет під час бойових дій проти Ірану.

Україні потрібно 300 ракет Patriot на зиму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для проходження зимового періоду країні необхідно отримати 300 перехоплювачів Patriot.

Серед інших пріоритетів України - ракети AMRAAM, IRIS-T та AIM-9X, системи HAWK, а також інвестиції у власне виробництво безпілотників і далекобійної артилерії.

Німеччина планує оголосити про нові поставки IRIS-T у вересні, тоді як Франція та Італія пообіцяли передати ракети Aster 30 до жовтня.

Росія готує нові удари

За даними розвідки, Кремль готує нові наземні наступальні операції та масовані ракетно-дронові удари.

Водночас Росія розгортає швидші та дешевші реактивні версії "Шахедів". Україна у відповідь випробовує чотири вітчизняні прототипи для протидії таким безпілотникам.

На цьому тлі фінансові можливості Києва також залишаються обмеженими. У 2026 році дефіцит оборонного бюджету України оцінюється у 23 млрд євро, а фінансування програми PURL значно відстає від поставленої мети у 12 млрд доларів.

Водночас НАТО готує ще 4–5 пакетів військової допомоги для України.

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