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Новости Украинские беженцы в Чехии Украинские беженцы в Польше
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В Польше стало меньше украинцев: все больше переезжают в Чехию

Украинцы уезжают из Польши: Чехия становится всё более популярной

В Польше сокращается число украинцев, пользующихся временной защитой. Часть из них возвращается в Украину, другие меняют статус или переезжают в Чехию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

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По данным Евростата, в июле 2026 года количество украинских беженцев в Польше сократилось на 8,11 тыс. человек, а в июне — примерно на 6,3 тыс. Сейчас в стране остается 953,1 тыс. украинских беженцев.

Сокращение числа лиц, пользующихся временной защитой в Польше, не всегда означает их выезд из Европы. Многие украинцы меняют свой правовой статус в стране пребывания или возвращаются домой. В то же время заметна тенденция переезда из Польши в Чехию.

Распределение беженцев по странам ЕС:

  • Германия остается лидером по количеству принятых украинцев — около 1,29 млн человек по состоянию на июнь.
  • Чехия становится все более популярным направлением: на конец июня статус временной защиты там имели около 381 тыс. человек.
  • Испания, Румыния и Словакия в июле приняли соответственно 272,3 тыс., 219,4 тыс. и около 149 тыс. украинцев.

Что этому предшествовало?

Правительство Венгрии оставляет за собой право предоставлять защиту мужчинам призывного возраста из Украины, несмотря на решение ЕС не распространять временную защиту на таких лиц.

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Автор: 

беженцы (1807) Польша (9780) Чехия (1983)
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Топ комментарии
+10
якщо всі українці виїдуть з Польщі , економіка " польских дзядув" просяде добряче...
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05.09.2026 10:46 Ответить
+9
Був би в Україні президент, а не ......., та ВР, а не збіговисько мандатованих нікчем, то число українців за її кордонами була б значно меншим.
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05.09.2026 10:55 Ответить
+5
В Даніі чи Норвегії ціни ще вищі. Скажеш, в них економіка в поганому стані?
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05.09.2026 10:58 Ответить

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