В Польше стало меньше украинцев: все больше переезжают в Чехию

В Польше сокращается число украинцев, пользующихся временной защитой. Часть из них возвращается в Украину, другие меняют статус или переезжают в Чехию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

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По данным Евростата, в июле 2026 года количество украинских беженцев в Польше сократилось на 8,11 тыс. человек, а в июне — примерно на 6,3 тыс. Сейчас в стране остается 953,1 тыс. украинских беженцев.

Сокращение числа лиц, пользующихся временной защитой в Польше, не всегда означает их выезд из Европы. Многие украинцы меняют свой правовой статус в стране пребывания или возвращаются домой. В то же время заметна тенденция переезда из Польши в Чехию.

Распределение беженцев по странам ЕС:

Германия остается лидером по количеству принятых украинцев — около 1,29 млн человек по состоянию на июнь.

Чехия становится все более популярным направлением: на конец июня статус временной защиты там имели около 381 тыс. человек.

Испания, Румыния и Словакия в июле приняли соответственно 272,3 тыс., 219,4 тыс. и около 149 тыс. украинцев.

Что этому предшествовало?

Правительство Венгрии оставляет за собой право предоставлять защиту мужчинам призывного возраста из Украины, несмотря на решение ЕС не распространять временную защиту на таких лиц.

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