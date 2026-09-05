У Польщі поменшало українців: дедалі більше переїжджають до Чехії
У Польщі скорочується кількість українців із тимчасовим захистом. Частина повертається в Україну, інші змінюють статус або переїжджають до Чехії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.
За даними Євростату, у липні 2026 року кількість українських біженців у Польщі зменшилася на 8,11 тис. осіб, а в червні – приблизно на 6,3 тис. Наразі в країні залишається 953,1 тис. українських біженців.
Скорочення кількості осіб із тимчасовим захистом у Польщі не завжди означає їхній виїзд з Європи. Чимало українців змінюють свій правовий статус у країні перебування або повертаються додому. Водночас помітною є тенденція переїзду з Польщі до Чехії.
Розподіл біженців у країнах ЄС:
- Німеччина залишається лідером за кількістю прийнятих українців – близько 1,29 млн осіб станом на червень.
- Чехія стає все більш популярним напрямком, на кінець червня статус тимчасового захисту там мали близько 381 тис. людей.
- Іспанія, Румунія та Словаччина у липні приймали відповідно 272,3 тис. 219,4 тис. та близько 149 тис. українців.
Що передувало?
Уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку з України, попри рішення ЄС не поширювати тимчасовий захист на таких осіб.
Будь ласка, зачекайте...
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