Угорщина надаватиме захист військовозобов’язаним чоловікам з України попри рішення ЄС, - Мадяр

Уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку з України, попри рішення ЄС не поширювати тимчасовий захист на таких осіб.

Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контекст рішення ЄС

Мадяр нагадав, що кілька тижнів тому Євросоюз ухвалив рішення не надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо в них є проблеми з військово-обліковими документами. За словами прем'єра, Угорщина голосувала проти цього заходу.

"Водночас вчора уряд вирішив, що Угорщина діятиме інакше і надалі залишає за собою право, і діятиме таким чином, щоб надавати статус притулку також чоловікам, які підлягають призову, що тікають на територію Угорщини", — сказав Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мадяр про вступ України в ЄС: Угорщина вимагає врахування власних інтересів

Кого стосується рішення

Угорський прем'єр уточнив, що це насамперед стосується етнічних угорців із Закарпаття.

"Очевидно, насамперед з огляду на наших закарпатських угорських співвітчизників, таких біженців стає дедалі більше, і, скажу чесно, особисто я, і я це говорив, можливо, вчора і президенту Європейської Ради, і кільком лідерам ЄС, вважаю негідним і незбагненним, що Європейський Союз так вирішив, що він, по суті, замикає батьків і дідусів у країні, що перебуває у стані війни, і не надає їм допомоги, хоча досі правила були іншими", — додав Петер Мадяр, назвавши такі дії негідними.

Читайте також: На Буковину, Закарпаття та Одещину припадає 80% спроб незаконно перетнути кордон - складено понад 6 тисяч протоколів

Що передувало?

4 серпня 2026 року ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України ще на один рік — до 4 березня 2028-го.

Рішення передбачає, що тимчасовий захист має надаватися тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України. Серед таких документів у правилах ЄС згаданий застосунок "Резерв+".

Норма стосується як чоловіків, так і жінок, і не поширюється на людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 30 липня і безперервно зберігають цей статус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники не перевіряють застосунок "Резерв+" у жінок під час виїзду з України, - ДПСУ