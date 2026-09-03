Угорщина надаватиме захист військовозобов’язаним чоловікам з України попри рішення ЄС, - Мадяр
Уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку з України, попри рішення ЄС не поширювати тимчасовий захист на таких осіб.
Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передає Цензор.НЕТ.
Контекст рішення ЄС
Мадяр нагадав, що кілька тижнів тому Євросоюз ухвалив рішення не надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо в них є проблеми з військово-обліковими документами. За словами прем'єра, Угорщина голосувала проти цього заходу.
"Водночас вчора уряд вирішив, що Угорщина діятиме інакше і надалі залишає за собою право, і діятиме таким чином, щоб надавати статус притулку також чоловікам, які підлягають призову, що тікають на територію Угорщини", — сказав Мадяр.
Кого стосується рішення
Угорський прем'єр уточнив, що це насамперед стосується етнічних угорців із Закарпаття.
"Очевидно, насамперед з огляду на наших закарпатських угорських співвітчизників, таких біженців стає дедалі більше, і, скажу чесно, особисто я, і я це говорив, можливо, вчора і президенту Європейської Ради, і кільком лідерам ЄС, вважаю негідним і незбагненним, що Європейський Союз так вирішив, що він, по суті, замикає батьків і дідусів у країні, що перебуває у стані війни, і не надає їм допомоги, хоча досі правила були іншими", — додав Петер Мадяр, назвавши такі дії негідними.
Що передувало?
- 4 серпня 2026 року ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України ще на один рік — до 4 березня 2028-го.
- Рішення передбачає, що тимчасовий захист має надаватися тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.
- Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України. Серед таких документів у правилах ЄС згаданий застосунок "Резерв+".
- Норма стосується як чоловіків, так і жінок, і не поширюється на людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 30 липня і безперервно зберігають цей статус.
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