На Буковину, Закарпаття та Одещину припадає 80% спроб незаконно перетнути кордон - складено понад 6 тисяч протоколів

Чернівецька, Закарпатська та Одеська області стали головними напрямками спроб незаконно перетнути державний кордон у 2026 році. Лише у цих трьох регіонах за перше півріччя склали 6001 протокол – близько 80% від загальної кількості по Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Опендатабота, загалом від початку року прикордонники оформили 7523 протоколи за незаконний перетин або спробу незаконного перетинання державного кордону.

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Чернівецька область – абсолютний лідер

Найбільше порушень зафіксували на Буковині. У Чернівецькій області за перше півріччя склали 2834 протоколи – 38% від загальної кількості в Україні.

Далі йдуть:

Закарпатська область – 2170 протоколів, або 29%;

Одеська область – 997 протоколів, або 13%.

Разом на три прикордонні області припадає близько 80% усіх складених протоколів.

У середньому в Україні цьогоріч оформлюють близько 1250 таких протоколів щомісяця. Це приблизно на третину менше, ніж торік.

Пік припав на 2024 рік, коли щомісяця прикордонники складали в середньому близько 2250 протоколів. Для порівняння, до початку повномасштабної війни за цілий рік їх було близько 2,7 тисячі.

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Майже половину справ суди закривали

Водночас складений прикордонниками протокол не означає автоматичного визнання людини винною – остаточне рішення у справах за ст. 204-1 КУпАП ухвалює суд.

Статистика за 2025 рік демонструє суттєвий розрив між кількістю розглянутих справ та покарань. Із 24 519 справ суди призначили штрафи у 12 628 випадках, тоді як провадження щодо 10 493 осіб закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення. Ще 57 осіб отримали адміністративний арешт.

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Понад 70 чоловіків загинули, намагаючись перетнути кордон

Спроби нелегально залишити Україну мають і смертельні наслідки. За даними ДПСУ, оприлюдненими у травні 2026 року, від початку повномасштабної війни під час спроб незаконного перетину державного кордону загинули понад 70 чоловіків.

Окремо кримінальна відповідальність передбачена для організаторів незаконного переправлення людей. Верховний Суд раніше роз'яснив, що для кваліфікації злочину за ч. 1 ст. 332 КК України не обов'язково, щоб людина фактично перетнула кордон. Достатньо довести дії з організації, керівництва або сприяння незаконному переправленню.

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