На Буковину, Закарпатье и Одесскую область приходится 80% попыток незаконного пересечения границы - составлено более 6 тысяч протоколов

Черновицкая, Закарпатская и Одесская области стали основными направлениями попыток незаконного пересечения государственной границы в 2026 году. Только в этих трех регионах за первое полугодие было составлено 6001 протокол — около 80 % от общего числа по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные OpenDataBot, в целом с начала года пограничники составили 7523 протокола за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы.

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Черновицкая область - абсолютный лидер

Больше всего нарушений зафиксировали на Буковине. В Черновицкой области за первое полугодие составили 2834 протокола – 38% от общего количества в Украине.

Далее следуют:

Закарпатская область – 2170 протоколов, или 29%;

Одесская область – 997 протоколов, или 13%.

В сумме на три приграничные области приходится около 80% всех составленных протоколов.

В среднем в Украине в этом году оформляют около 1250 таких протоколов ежемесячно. Это примерно на треть меньше, чем в прошлом году.

Пик пришелся на 2024 год, когда ежемесячно пограничники составляли в среднем около 2250 протоколов. Для сравнения: до начала полномасштабной войны за целый год их было около 2,7 тысячи.

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Почти половину дел суды закрывали

В то же время составленный пограничниками протокол не означает автоматического признания человека виновным — окончательное решение по делам по ст. 204-1 КУоАП принимает суд.

Статистика за 2025 год демонстрирует существенный разрыв между количеством рассмотренных дел и наказаний. Из 24 519 дел суды назначили штрафы в 12 628 случаях, тогда как производства в отношении 10 493 человек закрыли из-за отсутствия события и состава административного правонарушения. Еще 57 человек получили административный арест.

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Более 70 мужчин погибли, пытаясь пересечь границу

Попытки нелегально покинуть Украину имеют и смертельные последствия. По данным ГПСУ, обнародованным в мае 2026 года, с начала полномасштабной войны при попытках незаконного пересечения государственной границы погибли более 70 мужчин.

Отдельно предусмотрена уголовная ответственность для организаторов незаконной переправки людей. Верховный Суд ранее разъяснил, что для квалификации преступления по ч. 1 ст. 332 УК Украины не обязательно, чтобы человек фактически пересек границу. Достаточно доказать действия по организации, руководству или содействию незаконной переправке.

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