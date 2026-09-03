Мадяр про вступ України в ЄС: Угорщина вимагає врахування власних інтересів

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт підтримуватиме вступ України до ЄС лише за умови дотримання стандартної процедури та прав угорської меншини.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Про угоду щодо угорської меншини

У Мадяра запитали, чого саме угорський уряд очікує від України, аби Будапешт на нинішньому етапі переговорів підтримав приєднання країни до ЄС.

"Після багатьох років нам вдалося досягти дуже перспективної угоди з українською стороною щодо повернення мовних, освітніх, культурних, адміністративних та інших прав угорської меншини, яка проживає в Україні. Ми не вимагали нічого більшого — лише того, що належить кожній людині в Європі: можливості користуватися мовою своєї національності у різних сферах у країні, де вона народилася або проживає", — сказав прем'єр.

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Він заявив, що Україна погодилася на цю домовленість і прийняла її, однак Угорщина поки не бачить прогресу в цьому питанні.

"У ній визначено конкретний графік і конкретні терміни, коли відповідні законодавчі зміни мають бути подані до Ради — українського парламенту, коли їх мають ухвалити та імплементувати. Ми поки що не бачимо, щоб щось із цього було зроблено", — зауважив Мадяр.

Про переговорні кластери

Мадяр зазначив, що в межах переговорного процесу щодо вступу в ЄС існує шість кластерів, які охоплюють понад 30 розділів.

"Угорщина погодилася на відкриття першого та шостого кластерів за умови, що ця домовленість буде виконана", — сказав він.

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Порівняння із Сербією

Угорський прем'єр порівняв ситуацію України із Сербією, яка, за його словами, близько 15 років перебуває у процесі вступу до ЄС, але відкрила лише 2 з 6 переговорних кластерів.

"І тепер від нас очікують, що щодо України, яка не так давно подала заявку до ЄС, відкриють усі кластери. Ні", — заявив Мадяр, додавши, що Будапешт наполягає на "справедливості, чесності, прозорості та врахуванні угорських інтересів у процесі розширення ЄС".

Про готовність України до вступу

Мадяр також розкритикував можливість прискореного вступу України, заявивши, що Київ "не готовий" до членства в ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни.

"Ми можемо прийняти й підтримати лише процес вступу, заснований на заслугах — і я наголошую, саме на заслугах. Ніякого особливого ставлення, ніякої прискореної процедури (...) Україна — це країна, яка перебуває у стані війни; вона, очевидно, не готова до вступу в ЄС", — додав угорський прем'єр.

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