У ЄК очікують якомога швидшого відкриття всіх кластерів для України, - Кос
У Єврокомісії вважають, що Україна виконала необхідну роботу для відкриття переговорних кластерів, тепер свою частину мають зробити країни ЄС.
Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
"Важливо, що я очікую: якомога швидше ми зможемо відкрити всі інші кластери, які очікують на відкриття", - зазначила вона.
За словами Кос, "Україна виконала свою частину" роботи, яка необхідна для відкриття кластерів.
"Ми також повинні виконати свою", - додала єврокомісарка.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що відкриття кластерів 2 і 3 для України відклали до вересня через позицію Угорщини
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