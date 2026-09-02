У ЄК очікують якомога швидшого відкриття всіх кластерів для України, - Кос

У Єврокомісії вважають, що Україна виконала необхідну роботу для відкриття переговорних кластерів, тепер свою частину мають зробити країни ЄС.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

"Важливо, що я очікую: якомога швидше ми зможемо відкрити всі інші кластери, які очікують на відкриття", - зазначила вона.

За словами Кос, "Україна виконала свою частину" роботи, яка необхідна для відкриття кластерів.

"Ми також повинні виконати свою", - додала єврокомісарка.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що відкриття кластерів 2 і 3 для України відклали до вересня через позицію Угорщини

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