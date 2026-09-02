В ЕК ожидают как можно более скорого открытия всех кластеров для Украины, - Кос
В Еврокомиссии считают, что Украина проделала необходимую работу для открытия переговорных кластеров, теперь свою часть работы должны выполнить страны ЕС.
Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
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"Важно, что я надеюсь: как можно скорее мы сможем открыть все остальные кластеры, которые ожидают открытия", — отметила она.
По словам Кос, "Украина выполнила свою часть" работы, необходимой для открытия кластеров.
"Мы также должны выполнить свою", — добавила еврокомиссар.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что открытие кластеров 2 и 3 для Украины отложено до сентября из-за позиции Венгрии
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