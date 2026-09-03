Україна розраховує вступити до Євросоюзу якнайшвидше, не порушуючи правил - Качка

Україна має намір завершити процес вступу до Європейського Союзу якнайшвидше та розраховує на інтеграцію вже у 2027 році, не порушуючи при цьому ключових правил та методології розширення.

Про це заявив Тарас Качка, який цього місяця має офіційно розпочати роботу на посаді очільника Місії України при ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, переговорний процес про вступ є лише частиною ширшого порядку денного, де членство України розглядається як наріжний камінь безпеки Європи.

"Класична методологія розширення ЄС може бути застосована так швидко і так гнучко, щоб досягти мети інтеграції України в ЄС навіть у 2027 році, без порушення будь-яких правил у цій методології, а також і неформального порядку", - наголосив Качка.

Він зазначив, що після відкриття перших переговорних кластерів перспектива членства України стала абсолютно реалістичним завданням для державних інституцій та партнерів у ЄС.

Попри думку, що процес розширення ЄС традиційно може тривати до 15 років для адаптації країн-кандидатів і самого Євросоюзу, Україна прагне довести можливість більш динамічного виконання всіх визначених критеріїв, підкреслив Качка.

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