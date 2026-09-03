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Новости Вступление Украины в ЕС
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Украина рассчитывает вступить в Евросоюз как можно скорее, не нарушая правил, - Качка

Украина рассчитывает вступить в Евросоюз как можно скорее

Украина намерена завершить процесс вступления в Европейский Союз как можно скорее и рассчитывает на интеграцию уже в 2027 году, не нарушая при этом ключевых правил и методологии расширения.

Об этом заявил Тарас Качка, который в этом месяце должен официально приступить к работе в должности главы Миссии Украины при ЕС, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, переговорный процесс о вступлении является лишь частью более широкой повестки дня, в которой членство Украины рассматривается как краеугольный камень безопасности Европы.

"Классическая методология расширения ЕС может быть применена настолько быстро и гибко, чтобы достичь цели интеграции Украины в ЕС даже в 2027 году, без нарушения каких-либо правил этой методологии, а также неформального порядка", — подчеркнул Качка.

Он отметил, что после открытия первых переговорных кластеров перспектива членства Украины стала абсолютно реалистичной задачей для государственных институтов и партнеров в ЕС.

Несмотря на мнение, что процесс расширения ЕС традиционно может длиться до 15 лет для адаптации стран-кандидатов и самого Евросоюза, Украина стремится доказать возможность более динамичного выполнения всех установленных критериев, подчеркнул Качка.

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Автор: 

Украина (41899) Евросоюз (18867) Качка Тарас (86)
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Топ комментарии
+3
морська,його включають коли потрібно підігріти патриотизм у населення,хоча всі все вже розуміють....
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03.09.2026 10:30 Ответить
+3
З таким рівнем корупції ? Як кажуть:,,Дурень думкою багатіє ".
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03.09.2026 10:38 Ответить
+3
з таким рівнем корупції Україну навіть куйло в "тайожний" не візьме
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03.09.2026 10:43 Ответить

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