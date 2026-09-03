Мадяр о вступлении Украины в ЕС: Венгрия требует учета собственных интересов

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт будет поддерживать вступление Украины в ЕС только при условии соблюдения стандартной процедуры и прав венгерского меньшинства.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

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О соглашении в отношении венгерского меньшинства

Мадяра спросили, чего именно венгерское правительство ожидает от Украины, чтобы Будапешт на нынешнем этапе переговоров поддержал присоединение страны к ЕС.

"После многих лет нам удалось достичь очень перспективного соглашения с украинской стороной о восстановлении языковых, образовательных, культурных, административных и других прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине. Мы не требовали ничего большего - лишь того, что принадлежит каждому человеку в Европе: возможности пользоваться языком своей национальности в различных сферах в стране, где он родился или проживает", — сказал премьер.

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Он заявил, что Украина согласилась на эту договоренность и приняла ее, однако Венгрия пока не видит прогресса в этом вопросе.

"В ней определен конкретный график и конкретные сроки, когда соответствующие законодательные изменения должны быть представлены в Раду - украинский парламент, когда их должны принять и внедрить. Мы пока не видим, чтобы что-то из этого было сделано", - отметил Мадьяр.

О переговорных кластерах

Мадьяр отметил, что в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС существует шесть кластеров, охватывающих более 30 разделов.

"Венгрия согласилась на открытие первого и шестого кластеров при условии, что эта договоренность будет выполнена", — сказал он.

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Сравнение с Сербией

Венгерский премьер сравнил ситуацию Украины с Сербией, которая, по его словам, около 15 лет находится в процессе вступления в ЕС, но открыла лишь 2 из 6 переговорных кластеров.

"И теперь от нас ожидают, что в отношении Украины, которая не так давно подала заявку в ЕС, откроют все кластеры. Нет", - заявил Мадьяр, добавив, что Будапешт настаивает на "справедливости, честности, прозрачности и учете венгерских интересов в процессе расширения ЕС".

О готовности Украины к вступлению

Мадьяр также раскритиковал возможность ускоренного вступления Украины, заявив, что Киев "не готов" к членству в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны.

"Мы можем принять и поддержать только процесс вступления, основанный на заслугах - и я подчеркиваю, именно на заслугах. Никакого особого отношения, никакой ускоренной процедуры (...) Украина - это страна, находящаяся в состоянии войны; она, очевидно, не готова к вступлению в ЕС", - добавил венгерский премьер.

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