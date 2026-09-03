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Новости Украинские беженцы Выезд мужчин за границу
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Венгрия будет предоставлять защиту военнообязанным мужчинам из Украины, несмотря на решение ЕС, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Правительство Венгрии оставляет за собой право предоставлять защиту мужчинам призывного возраста из Украины, несмотря на решение ЕС не распространять временную защиту на таких лиц.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Цензор.НЕТ.

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Контекст решения ЕС

Мадьяр напомнил, что несколько недель назад Евросоюз принял решение не предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, если у них есть проблемы с военно-учетными документами. По словам премьера, Венгрия голосовала против этой меры.

"В то же время вчера правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право предоставлять статус убежища также мужчинам призывного возраста, бегущим на территорию Венгрии", - сказал Мадьяр.

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Кого касается это решение

Венгерский премьер уточнил, что это в первую очередь касается этнических венгров из Закарпатья.

"Очевидно, в первую очередь с учетом наших закарпатских венгерских соотечественников, таких беженцев становится все больше, и, скажу честно, лично я - и я это говорил, возможно, вчера и президенту Европейского совета, и нескольким лидерам ЕС, считаю недостойным и непостижимым, что Европейский Союз так решил, что он, по сути, запирает родителей и дедушек в стране, находящейся в состоянии войны, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими", - добавил Петер Мадьяр, назвав такие действия недостойными.

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Что этому предшествовало?

  • 4 августа 2026 года ЕС продлил временную защиту для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года.
  • Решение предусматривает, что временная защита должна предоставляться тем гражданам Украины, которые выполняют свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.
  • Для этого может быть запрошен документ, подтверждающий военный статус человека или его право на выезд из Украины. Среди таких документов в правилах ЕС упомянуто приложение "Резерв+".
  • Норма касается как мужчин, так и женщин, и не распространяется на людей, которые уже имели временную защиту в соответствующей стране ЕС по состоянию на 30 июля и непрерывно сохраняют этот статус.

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Автор: 

беженцы (1805) Венгрия (2720) мужчины (192) Мадяр Петер (120)
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Топ комментарии
+4
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03.09.2026 21:07 Ответить
+3
Схоже Угорщині треба робочі руки які до того ж не дуже будуть схильні до подальшої міграції та і до розміру заробітної плати будуть вельми стримані ... розумний хід 👍
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03.09.2026 21:25 Ответить
+2
Всі до Тиси. Треба погранцам там відкрити прокат надувних матрасів
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03.09.2026 21:18 Ответить

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