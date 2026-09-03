Венгрия будет предоставлять защиту военнообязанным мужчинам из Украины, несмотря на решение ЕС, - Мадяр

Правительство Венгрии оставляет за собой право предоставлять защиту мужчинам призывного возраста из Украины, несмотря на решение ЕС не распространять временную защиту на таких лиц.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Цензор.НЕТ.

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Контекст решения ЕС

Мадьяр напомнил, что несколько недель назад Евросоюз принял решение не предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, если у них есть проблемы с военно-учетными документами. По словам премьера, Венгрия голосовала против этой меры.

"В то же время вчера правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право предоставлять статус убежища также мужчинам призывного возраста, бегущим на территорию Венгрии", - сказал Мадьяр.

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Кого касается это решение

Венгерский премьер уточнил, что это в первую очередь касается этнических венгров из Закарпатья.

"Очевидно, в первую очередь с учетом наших закарпатских венгерских соотечественников, таких беженцев становится все больше, и, скажу честно, лично я - и я это говорил, возможно, вчера и президенту Европейского совета, и нескольким лидерам ЕС, считаю недостойным и непостижимым, что Европейский Союз так решил, что он, по сути, запирает родителей и дедушек в стране, находящейся в состоянии войны, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими", - добавил Петер Мадьяр, назвав такие действия недостойными.

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Что этому предшествовало?

4 августа 2026 года ЕС продлил временную защиту для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года.

Решение предусматривает, что временная защита должна предоставляться тем гражданам Украины, которые выполняют свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Для этого может быть запрошен документ, подтверждающий военный статус человека или его право на выезд из Украины. Среди таких документов в правилах ЕС упомянуто приложение "Резерв+".

Норма касается как мужчин, так и женщин, и не распространяется на людей, которые уже имели временную защиту в соответствующей стране ЕС по состоянию на 30 июля и непрерывно сохраняют этот статус.

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