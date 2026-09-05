ЕС и Украина 11 сентября проведут первое заседание Альянса по вопросам дронов
Индустрия дронов
11 сентября ЕС и Украина проведут в Брюсселе первое заседание Альянса по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Инициатива направлена на ускорение внедрения дронных технологий и средств противодействия беспилотникам в странах Евросоюза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.
По данным издания, в заседании примет участие еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
Также к встрече присоединятся 19 компаний — производителей беспилотников из стран ЕС. Среди них ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S и Quantum Systems.
Украину будут представлять компании Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Научно-производственная компания "ATHLON AVIA", TAF Industries, UFORCE и F-Drones.
Участники обсудят дальнейшие шаги
По словам источников Euractiv, основное внимание во время первого заседания будет сосредоточено на оценке текущей ситуации. Участники должны определить график дальнейших действий и обсудить первые совместные мероприятия.
Руководитель аппарата еврокомиссара Кубилюса Симонас Шатунас отметил, что европейская сторона стремится перенять украинский опыт развития дронной отрасли.
"Мы стараемся многому у них научиться: как функционирует экосистема, как правительство и дронная отрасль сотрудничают", — сказал Шатунас.
Идею Альянса предложила Урсула фон дер Ляйен
Идею создания Альянса по вопросам беспилотников председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые озвучила в своей речи "О состоянии Союза" в прошлом году.
Инициатива стала частью мер ЕС, направленных на усиление защиты воздушного пространства государств-членов от проникновения беспилотников.
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