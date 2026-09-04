Автономные БПЛА и mesh-сети: 7-й корпус ДШВ рассказал о новых технологиях

Индустрия дронов

7-й корпус быстрого реагирования ДШВ разрабатывает модель технологической войны, в которой дроны, роботизированные комплексы и другие технологические решения должны повышать эффективность боевых действий и снижать риски для военнослужащих на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для издания LB.ua рассказал руководитель Центра инноваций и технологий 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ майор Игорь Богдан.

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"Модель, которую выстраивает 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, выглядит довольно просто: датчик - информация - решение - поражение - анализ - модернизация", - рассказал он.

Игорь Богдан пояснил, что боевая деятельность 7-го корпуса ДШВ основана на пяти основных принципах технологической войны: массовости, децентрализации, интеграции, постоянной адаптации и максимальном выведении человека из зоны риска.

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"Каждую задачу, которую можно передать машине, датчику, БПЛА или наземному роботизированному комплексу, мы должны стараться передать машине. Технология — это прежде всего способ сохранить военнослужащего", - уточнил майор.

По его словам, в настоящее время Центр инноваций и технологий работает над рядом проектов. Среди них - системы визуального позиционирования StabX и Cyclops для работы беспилотников в сложной навигационной среде, система Dron Cell для увеличения времени и дальности полета FPV, LTE-связь "Ядро", Mesh-сеть для объединения различных платформ в единую информационную среду, а также проект Ubrain для повышения автономности дронов.

"Среди разработок также наземный роботизированный комплекс "Квадро". Это обычная платформа, которую мы переделываем в дистанционно управляемую и постепенно интегрируем в общую систему связи", — добавил он.

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В то же время главное технологическое преимущество, по словам Игоря Богдана, заключается не в отдельном дроне, роботе или радаре, а в способности быстрее противника находить решения, испытывать их, модернизировать и масштабировать.

"Наша цель проста: воевать с помощью технологий, чтобы максимально сохранить жизни людей", — резюмировал он.