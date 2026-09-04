Автономні БПЛА та mesh-мережі: 7 корпус ДШВ розповів про нові технології

Індустрія дронів

7 корпус швидкого реагування ДШВ розбудовує модель технологічної війни, де дрони, роботизовані комплекси та інші технологічні рішення мають підвищувати ефективність бойової роботи та зменшувати ризики для військовослужбовців на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у колонці для видання LB.ua розповів керівник Центру інновацій та технологій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ майор Ігор Богдан.

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"Модель, яку будує 7 корпус швидкого реагування ДШВ, виглядає досить просто: сенсор - інформація - рішення - ураження - аналіз - модернізація", - розповів він.

Ігор Богдан пояснив, що бойова робота 7 корпусу ДШВ ґрунтується на п’яти основних принципах технологічної війни: масовості, децентралізації, інтеграції, постійній адаптації та максимальному виведенні людини із зони ризику.

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"Кожне завдання, яке можна передати машині, сенсору, БПЛА або наземному роботизованому комплексу, ми повинні намагатися передати машині. Технологія – це насамперед спосіб зберегти військовослужбовця", - уточнив майор.

За його словами, наразі Центр інновацій та технологій працює над низкою проєктів. Серед них - системи візуального позиціювання StabX та Cyclops для роботи безпілотників у складному навігаційному середовищі, система Dron Cell для збільшення часу та дальності польоту FPV, LTE-зв’язок "Ядро", Mesh network для об’єднання різних платформ у єдине інформаційне середовище, а також проєкт Ubrain для підвищення автономності дронів.

"Серед розробок також наземний роботизований комплекс "Квадро". Це звичайна платформа, яку ми переробляємо на дистанційно керовану та поступово інтегруємо її в загальну систему зв'язку", - додав він.

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Водночас головна технологічна перевага, за словами Ігоря Богдана, полягає не в окремому дроні, роботі чи радарі, а у здатності швидше за противника знаходити рішення, випробовувати їх, модернізувати та масштабувати.

"Наша мета проста: воювати технологіями, щоб максимально зберегти людей", - резюмував він.