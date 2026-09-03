Україна залучила штучний інтелект до розмінування: система GRIT визначатиме, які території очищати першими

Україна розробила систему GRIT, яка за допомогою штучного інтелекту та національних даних визначає, які заміновані території необхідно очищати першочергово. Пріоритет отримуватимуть ділянки, розмінування яких може дати найбільший ефект для повернення людей та відновлення громад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Report, про систему розповів голова Асоціації саперів України Тимур Пістрюга під час IV Міжнародної конференції з протимінної діяльності у Баку.

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ШІ допомагатиме визначати пріоритети

За словами Пістрюги, систему GRIT розробив уряд України.

"Уряд України розробив GRIT, систему пріоритезації на основі даних, яка інтегрує національні дані та штучний інтелект для визначення територій, де розмінування може мати найбільший соціально-економічний вплив", – зазначив він.

Йдеться не лише про фізичне очищення територій від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Розмінування має створити умови для повернення населення, роботи шкіл і медичних закладів, залучення інвестицій та повноцінного відновлення громад.

"Розмінування територій є вирішальною передумовою для їхнього відновлення, оскільки це дозволяє повернення населення, розвиток освіти та охорони здоров'я, залучення інвестицій та відновлення повноцінного життя громади", – наголосив Пістрюга.

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Самого розмінування недостатньо

Голова Асоціації саперів України наголосив, що повернення людей на очищені території має супроводжуватися навчанням щодо ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними боєприпасами.

За його словами, йдеться не лише про інформування населення, а й про формування безпечної поведінки.

Окремою складовою протимінної діяльності має бути комплексна допомога людям, які постраждали від мін та інших вибухонебезпечних предметів, та їхня повна реінтеграція в суспільство.

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