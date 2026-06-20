Коаліція з розмінування передасть Україні техніку та обладнання на 205 млн євро, - Міноборони

У 2026 році Коаліція з розмінування поставить Україні спеціалізовану техніку на 205 млн євро та створить фонд допомоги обсягом 95 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

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За словами координатора Коаліції від Міністерства національної оборони Литви Роландаса Кішкіса, міжнародні партнери продовжують нарощувати допомогу Україні у сфері протимінної діяльності. Окрім поставок техніки на 205 млн євро цього року, країни-учасниці планують залучити ще 142 млн євро у 2027 році для реалізації нових проєктів із розмінування.

До Коаліції вже входять 23 держави

Наразі до Коаліції спроможностей з розмінування України входять 23 країни. У засіданні у Львові також взяли участь представники НАТО в Україні, агенції CPVA, компанії Tetra Tech, навчального центру MAT Kosovo та канадської благодійної організації Mriya AID.

Основними напрямами діяльності Коаліції залишаються бойове та гуманітарне розмінування, а її головною метою є залучення міжнародної фінансової, технічної та експертної підтримки для очищення українських територій від мін і вибухонебезпечних предметів. Раніше Коаліція вже спрямувала Україні додаткові 2 млн євро на реалізацію відповідних заходів.

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