Коалиция по разминированию передаст Украине технику и оборудование на сумму 205 млн евро, - Минобороны

В 2026 году Коалиция по разминированию поставит Украине специализированную технику на сумму 205 млн евро и создаст фонд помощи в размере 95 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

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По словам координатора Коалиции от Министерства национальной обороны Литвы Роландаса Кишкиса, международные партнеры продолжают наращивать помощь Украине в сфере противоминной деятельности. Помимо поставок техники на сумму 205 млн евро в этом году, страны-участницы планируют привлечь еще 142 млн евро в 2027 году для реализации новых проектов по разминированию.

В Коалицию уже входят 23 государства

В настоящее время в Коалицию по разминированию Украины входят 23 страны. В заседании во Львове также приняли участие представители НАТО в Украине, агентства CPVA, компании Tetra Tech, учебного центра MAT Kosovo и канадской благотворительной организации Mriya AID.

Основными направлениями деятельности Коалиции остаются боевое и гуманитарное разминирование, а ее главной целью является привлечение международной финансовой, технической и экспертной поддержки для очистки украинских территорий от мин и взрывоопасных предметов. Ранее Коалиция уже выделила Украине дополнительные 2 млн евро на реализацию соответствующих мероприятий.

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