ДСНС просить у партнерів НАТО підводні апарати та роботизовані системи для розмінування

Державна служба з надзвичайних ситуацій України звернулася до міжнародних партнерів через механізм НАТО із запитом на спеціалізоване обладнання для гуманітарного розмінування та транспортування вибухонебезпечних предметів. Зокрема, Україна просить роботизовані системи, автономні підводні апарати, металошукачі та захисне спорядження для саперів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний запит ДСНС від 12 серпня оприлюднений на офіційному сайті НАТО.

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Запит передано через Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи НАТО (EADRCC). Центр має поширити його серед контактних осіб у країнах-членах та державах-партнерах НАТО. Країни, які можуть надати все або частину необхідного обладнання, закликали повідомити про це українську сторону та EADRCC.

Що саме просить Україна

У документі ДСНС наведено конкретний перелік із 19 позицій та необхідну кількість обладнання.

Серед найбільших за кількістю позицій – 1700 тактичних балістичних окулярів, 1700 захисних тактичних поясів із комплектами підсумків, 1700 захищених екшн-камер для документування роботи піротехнічних підрозділів та 700 комплектів тактичного захисту слуху.

Для безпосереднього знешкодження вибухонебезпечних предметів ДСНС просить 200 легких костюмів сапера типу TAC-6, 100 важких вибухозахисних костюмів типу MED-ENG або аналогів, 150 магнітометрів для пошуку металевих предметів на глибині до шести метрів, 100 підривних машинок, 100 систем дистанційного підриву та 100 телескопічних маніпуляторів.

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Роботи та підводні апарати для розмінування

Окремий блок запиту стосується техніки, яка дозволяє проводити небезпечні операції без безпосередньої участі саперів.

Україна просить 100 роботизованих систем на кшталт Vanguard-ST для розвідки та дистанційного знешкодження боєприпасів. У ДСНС наголошують, що такі комплекси дозволяють виявляти та ліквідовувати небезпечні предмети, не наражаючи фахівців на безпосередній ризик.

Для підводного розмінування потрібні 50 підводних металошукачів, 20 комплектів водолазного обладнання, 10 систем забезпечення водолазів повітрям і зв'язком та 10 автономних підводних апаратів Tethys One.

Tethys One призначені для огляду, пошукових операцій та моніторингу у складних водних умовах. За даними ДСНС, вони можуть працювати за сильної течії та практично нульової видимості, що дозволяє зменшити ризик для життя водолазів.

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Обладнання спрямують у регіони, які найбільше потерпають від атак РФ

У ДСНС пояснили, що внаслідок російської агресії значні території України забруднені вибухонебезпечними предметами, які становлять загрозу цивільному населенню та критичній інфраструктурі.

"Розмінування та гуманітарне розмінування території України є одним зі стратегічних пріоритетів уряду України", – наголошується в документі.

Отримане від партнерів обладнання планують передати територіальним підрозділам ДСНС у різних областях України, передусім у регіонах, які зазнають найінтенсивніших російських атак.

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