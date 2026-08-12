ГСЧС просит у партнеров по НАТО подводные аппараты и роботизированные системы для разминирования
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины обратилась к международным партнерам через механизм НАТО с запросом на специализированное оборудование для гуманитарного разминирования и транспортировки взрывоопасных предметов. В частности, Украина запрашивает роботизированные системы, автономные подводные аппараты, металлоискатели и защитное снаряжение для саперов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий запрос ГСЧС от 12 августа опубликован на официальном сайте НАТО.
Запрос передан через Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы НАТО (EADRCC). Центр должен распространить его среди контактных лиц в странах-членах и государствах-партнерах НАТО. Страны, которые могут предоставить всё или часть необходимого оборудования, призвали сообщить об этом украинской стороне и EADRCC.
Что именно просит Украина
В документе ГСЧС приведен конкретный перечень из 19 позиций и необходимое количество оборудования.
Среди наиболее многочисленных позиций - 1700 тактических баллистических очков, 1700 защитных тактических поясов с комплектами подсумков, 1700 защищенных экшн-камер для документирования работы пиротехнических подразделений и 700 комплектов тактической защиты слуха.
Для непосредственного обезвреживания взрывоопасных предметов ГСЧС запрашивает 200 легких саперных костюмов типа TAC-6, 100 тяжелых взрывозащитных костюмов типа MED-ENG или аналогов, 150 магнитометров для поиска металлических предметов на глубине до шести метров, 100 взрывных устройств, 100 систем дистанционного взрыва и 100 телескопических манипуляторов.
Роботы и подводные аппараты для разминирования
Отдельный блок запроса касается техники, позволяющей проводить опасные операции без непосредственного участия саперов.
Украина запрашивает 100 роботизированных систем типа Vanguard-ST для разведки и дистанционного обезвреживания боеприпасов. В ГСЧС отмечают, что такие комплексы позволяют обнаруживать и ликвидировать опасные предметы, не подвергая специалистов непосредственному риску.
Для подводного разминирования требуются 50 подводных металлоискателей, 20 комплектов водолазного оборудования, 10 систем обеспечения водолазов воздухом и связью, а также 10 автономных подводных аппаратов Tethys One.
Tethys One предназначены для осмотра, поисковых операций и мониторинга в сложных водных условиях. По данным ГСЧС, они могут работать при сильном течении и практически нулевой видимости, что позволяет снизить риск для жизни водолазов.
Оборудование направят в регионы, которые больше всего страдают от атак РФ
В ГСЧС пояснили, что в результате российской агрессии значительные территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, которые представляют угрозу для гражданского населения и критической инфраструктуры.
"Разминирование и гуманитарное разминирование территории Украины является одним из стратегических приоритетов правительства Украины", - отмечается в документе.
Полученное от партнеров оборудование планируется передать территориальным подразделениям ГСЧС в различных областях Украины, прежде всего в регионы, подвергающиеся наиболее интенсивным российским атакам.
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