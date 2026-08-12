ГСЧС просит у партнеров по НАТО подводные аппараты и роботизированные системы для разминирования

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины обратилась к международным партнерам через механизм НАТО с запросом на специализированное оборудование для гуманитарного разминирования и транспортировки взрывоопасных предметов. В частности, Украина запрашивает роботизированные системы, автономные подводные аппараты, металлоискатели и защитное снаряжение для саперов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий запрос ГСЧС от 12 августа опубликован на официальном сайте НАТО.

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Запрос передан через Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы НАТО (EADRCC). Центр должен распространить его среди контактных лиц в странах-членах и государствах-партнерах НАТО. Страны, которые могут предоставить всё или часть необходимого оборудования, призвали сообщить об этом украинской стороне и EADRCC.

Что именно просит Украина

В документе ГСЧС приведен конкретный перечень из 19 позиций и необходимое количество оборудования.

Среди наиболее многочисленных позиций - 1700 тактических баллистических очков, 1700 защитных тактических поясов с комплектами подсумков, 1700 защищенных экшн-камер для документирования работы пиротехнических подразделений и 700 комплектов тактической защиты слуха.

Для непосредственного обезвреживания взрывоопасных предметов ГСЧС запрашивает 200 легких саперных костюмов типа TAC-6, 100 тяжелых взрывозащитных костюмов типа MED-ENG или аналогов, 150 магнитометров для поиска металлических предметов на глубине до шести метров, 100 взрывных устройств, 100 систем дистанционного взрыва и 100 телескопических манипуляторов.

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Роботы и подводные аппараты для разминирования

Отдельный блок запроса касается техники, позволяющей проводить опасные операции без непосредственного участия саперов.

Украина запрашивает 100 роботизированных систем типа Vanguard-ST для разведки и дистанционного обезвреживания боеприпасов. В ГСЧС отмечают, что такие комплексы позволяют обнаруживать и ликвидировать опасные предметы, не подвергая специалистов непосредственному риску.

Для подводного разминирования требуются 50 подводных металлоискателей, 20 комплектов водолазного оборудования, 10 систем обеспечения водолазов воздухом и связью, а также 10 автономных подводных аппаратов Tethys One.

Tethys One предназначены для осмотра, поисковых операций и мониторинга в сложных водных условиях. По данным ГСЧС, они могут работать при сильном течении и практически нулевой видимости, что позволяет снизить риск для жизни водолазов.

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Оборудование направят в регионы, которые больше всего страдают от атак РФ

В ГСЧС пояснили, что в результате российской агрессии значительные территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, которые представляют угрозу для гражданского населения и критической инфраструктуры.

"Разминирование и гуманитарное разминирование территории Украины является одним из стратегических приоритетов правительства Украины", - отмечается в документе.

Полученное от партнеров оборудование планируется передать территориальным подразделениям ГСЧС в различных областях Украины, прежде всего в регионы, подвергающиеся наиболее интенсивным российским атакам.

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