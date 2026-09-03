Украина задействовала искусственный интеллект в разминировании: система GRIT будет определять, какие территории очищать в первую очередь

Украина разработала систему GRIT, которая с помощью искусственного интеллекта и национальных данных определяет, какие заминированные территории необходимо очищать в первую очередь. Приоритет будет у участков, разминирование которых может дать наибольший эффект для возвращения людей и восстановления общин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Report, о системе рассказал председатель Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга во время IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

ИИ будет помогать определять приоритеты

По словам Пистрюги, систему GRIT разработало правительство Украины.

"Правительство Украины разработало GRIT — систему приоритезации на основе данных, которая объединяет национальные данные и искусственный интеллект для определения территорий, где разминирование может оказать наибольшее социально-экономическое влияние", — отметил он.

Речь идет не только о физической очистке территорий от мин и других взрывоопасных предметов. Разминирование должно создать условия для возвращения населения, работы школ и медицинских учреждений, привлечения инвестиций и полноценного восстановления громад.

"Разминирование территорий является решающим условием для их восстановления, поскольку это позволяет вернуть население, развивать образование и здравоохранение, привлекать инвестиции и восстановить полноценную жизнь громады", — подчеркнул Пистрюга.

Читайте также: ГСЧС просит у партнеров по НАТО подводные аппараты и роботизированные системы для разминирования

Одного разминирования недостаточно

Председатель Ассоциации саперов Украины подчеркнул, что возвращение людей на очищенные территории должно сопровождаться обучением по вопросам рисков, связанных с взрывоопасными боеприпасами.

По его словам, речь идет не только об информировании населения, но и о формировании безопасного поведения.

Отдельной составляющей противоминной деятельности должна быть комплексная помощь людям, пострадавшим от мин и других взрывоопасных предметов, и их полная реинтеграция в общество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коалиция по разминированию передаст Украине технику и оборудование на 205 млн евро, — Минобороны